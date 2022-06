Hunderte Tonnen blieben ungeleert

So wie hier an der Walter-Gropius-Straße blieben in Süden der Stadt etliche Tonnen ungeleert stehen.

Hunderte Gelbe Tonnen blieben über das Wochenende in einem Teil des südlichen Stadtbereichs – betroffen waren wohl Telgte Südost, die Drostegärten und die Wohngebiete zwischen Wolbecker und Alverskirchener Straße – ungeleert stehen. Der Grund dafür: Nach Angaben des Entsorgungsunternehmen sei es aufgrund von Krankheiten zu einem Ausfall von mehreren Mitarbeitern gekommen, sodass eine der Touren in Telgte nicht gefahren werden konnte. Die wurde am Montag nachgeholt. Bereits frühmorgens sei in den entsprechenden Bereichen ein Fahrzeug unterwegs gewesen.