Hunderte Tüten gepackt

Ein großer Teil der Vorbereitungen ist erledigt. Am Montag (5. Dezember) kommt der Nikolaus nach Telgte.

Nikolausaktion am 5. Dezember in Telgte

Eine Gruppe von ehrenamtlichen Helfern hat Hunderte Tüten für die Nikolausaktion der Kirchengemeinde St. Marien gepackt. Die Aktion wird von der Nikolausgesellschaft durchgeführt.

Der Heilige Mann wird am heutigen 5. Dezember um 18 Uhr mit dem Boot am Rathaus ankommen. Nach einem Umzug durch die Altstadt geht es zum Außenaltar der Kirche. Dort wird der Nikolaus von Propst Dr. Michael Langenfeld begrüßt, bevor in der Kirche die Tüten ausgegeben werden.