In Sachen Digitalisierung hat sich an den Telgter Schulen im laufenden Jahr eine Menge getan. Ziel war und ist es beispielsweise, die Schulen so mit iPads auszustatten, dass jeweils für zwei Schüler ein Gerät zur Verfügung steht. An Christophorus-, Marien- und Brüder-Grimm-Schule ist diese Vorgabe mit knapp über 50 Prozent bereits erfüllt. An der Don-Bosco-Schule liegt die Quote sogar bei 55,8 Prozent.

Im Schulzentrum fehlen noch iPads

Nachholbedarf besteht da noch im Schulzentrum. Am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium fehlen noch 63 Tablets zur Erreichung der 50 Prozent. Die Quote liegt derzeit bei 40,92 Prozent. Die Sekundarschule hat einen Erreichungsgrad von knapp 45 Prozent. Hier fehlen 29 iPads. „Die Anschaffung soll aber 2022 erfolgen“, erklärte Schulamtsleiterin Tanja Schnur in der Sitzung des Digitalisierungsausschusses in ihrem Bericht zur digitalen Infrastruktur und zu den Medien im Schulzentrum.

Angeschafft wurden 2021 720 iPads für Schüler und 206 für Lehrer – jeweils mit Zubehör. Hinzu kommen 50 Ladestationen. Für die Grundschulen wurden 35 Fernsehgeräte als Präsentationsflächen gekauft und mit LAN-Verbindungen ausgerüstet. In der Sekundarschule wurden 47 Access-Points installiert, über die sich die Endgeräte mit dem Netz verbinden können. Angeschafft wurden zudem Laptops mit Homeofficezugang für die Grundschulleitungen.

Auf einem guten Weg ist die WLAN-Ausstattung der Sporthallen am Schulzentrum. In einer funktioniert das bereits, bis Mitte November sollen die weiteren Hallen folgen.

„ »Wahnsinn, wie viel hier im letzten Jahr gelaufen ist.« “ Marian Husmann

„Wahnsinn, wie viel hier im letzten Jahr gelaufen ist. Hut ab, gute Arbeit“, zeigte sich Marian Husmann (Grüne) hocherfreut. „Unsere Aufgabe als Politik ist, dass in den nächsten Jahren weiter zu unterstützen.“

Ein Problem stellt im Schulzentrum weiter die fehlende Bandbreite dar. Das soll sich ändern, wenn Sekundarschule und Gymnasium an das Netz der Deutschen Glasfaser angeschlossen wird, was 2022 geschehen soll. „Wenn die Glasfaser kommt, werden wir die Unitymedia-Leitung als Backup behalten“, berichtete René Walbelder, Netzwerkadministrator der Stadtverwaltung. „Dann kann es nicht zu einem kompletten Internetausfall kommen.“

Serverraum besichtigt

Walbelder zeigte den Ausschussmitgliedern im Verlauf auch noch den in der Sekundarschule beheimateten Serverraum des Schulzentrums. In dessen Ausstattung ist in den zurückliegenden Monaten ebenfalls mächtig investiert worden. Technik im Wert von 250 000 bis 300 000 Euro stünden dort, so Walbelder.

Auch für 2022 ist eine Vielzahl von Maßnahmen im Bereich Digitalisierung geplant. Neben den noch fehlenden iPads und den dazugehörigen Ladestationen sollen 19 digitale Tafeln für die Sekundarschule und 16 fürs Gymnasium gekauft werden. Geplant ist auch, den Neubau der Don-Bosco-Schule mit solchen Smartboards auszustatten. Zudem ist für 2022 vorgesehen, alle Schulen ans Glasfasernetz anzuschließen.