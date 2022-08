Hygi ist keine Alternative

Die bei Hygi vorbereitete Unterbringungsmöglichkeit für Flüchtlinge stellt für die Stadt Telgte aus rechtlichen Gründen keine Alternative zur Mehrzweckhalle in Vadrup dar.

Mehrzweckhalle in Vadrup

Die Mehrzweckhalle in Vadrup wird für die Unterbringung von Flüchtlingen umgebaut.

Wenn eine Turnhalle für die Unterbringung von Flüchtlingen umgebaut werden muss, bedeutet das auf der anderen Seite, dass die Halle für Sportler nicht mehr nutzbar ist. Diese Einschränkung stößt nicht überall auf Gegenliebe.

Nachdem die Stadt Telgte Anfang dieser Woche bekanntgegeben hatte, dass in der Mehrzweckhalle in Vadrup Asylbewerber und aus der Ukraine Geflüchtete untergebracht werden sollen, wurde mehrfach der Vorschlag an die Verwaltung herangetragen, dafür doch die vorbereitete Unterbringungsmöglichkeit bei Hygi zu nutzen.

„Das geht leider nicht“, sagt Bürgermeister Wolfgang Pieper. „Das ist von uns auch geprüft worden. Aus bauordnungsrechtlichen Gründen ist eine Unterbringung dort nicht dauerhaft möglich. Wir würden dafür vom Kreis keine Genehmigung bekommen.“ Es handele sich bei Hygi um eine sogenannte „Koffernotunterkunft“. Die Flüchtlinge dürften dort nur für drei bis vier Tage bleiben, dann würden sie weiterverteilt. „Deshalb ist Hygi für uns keine Alternative zur Mehrzweckhalle in Vadrup“, so Pieper.