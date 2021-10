„Ich genieße einfach jede Stunde“

Hubertus Thoholte blickt am heutigen Samstag (30.10.) auf 100 Lebensjahre zurück – und die waren vielfach sehr bewegt. Doch vielleicht hat genau das den Jubilar immer in Schwung gehalten, denn noch heute managt er seinen Haushalt so gut es für ihn geht und findet dabei auch viel Unterstützung durch seine Familie.

Seinen 100. Geburtstag feiert heute (30. Oktober) Hubertus Thoholte. Das Licht der Welt erblickte er am 30. Oktober 1921 in Hamburg. Weil sein Vater als Offizier bei der Reichswehr häufiger den Wohnort wechselte, zog die Familie mit: Von Hamburg über Fritzlar, Fulda, Ulm, München und Bremen erreichte die Familie schließlich Berlin. Der Zweite Weltkrieg tobte seit zwei Jahren. Mit 19 Jahren wurde Hubertus Thoholte zur Wehrmacht eingezogen und kam so als Rekrut nach Zweibrücken. Im Oktober 1941 wurde er nach Kaliny (heute: Tweer) zur Ostfront verlegt. Dort erfolgte sein Einsatz bei der Artillerie.

Verlustreiche Schlachten

An mehreren Schlachten nahm Hubertus Thoholte teil. Dazu gehörten die von Leningrad, Riga in Estland und 1944 an mehreren Einsatzorten im sowjetisch besetzten Baltikum. Dass Hubertus Thoholte den Krieg überlebt hat, führt er darauf zurück, dass er nie Angst gehabt habe. Einen Tag nach der erlösenden Nachricht von der Kapitulation am 8. Mai 1945 ging für Hubertus Thoholte auf der Halbinsel Kurland der Krieg zu Ende.

Allerdings folgten weitere schwere Jahre in Gefangenschaft – vier Jahre und sieben Monate. „Ich war in mehreren Arbeitslagern, dabei habe ich die ganze Härte des Krieges kennengelernt.“ Nach schwerer Krankheit in Gefangenschaft ging es für Thoholte am 6. November 1949 per Güterzug gen Heimat. Er erinnert sich: „Am 28. November 1945 erreichten wir endlich Frankfurt an der Oder. Am 1. Dezember 1949 nahmen mich meine Eltern nach der endlosen Zeit der Gefangenschaft wohlbehalten wieder in ihre Arme.“ Hubertus Thoholte war damals 28 Jahre alt. Endlich in Freiheit, machte er einen Neuanfang. So ließ er sich zum Bürokaufmann ausbilden. Einige Jahre arbeitete er als kaufmännischer Angestellter in einer münsterischen Fabrik. Später machte er sich als erfolgreicher Handelsvertreter für Wallpappkartons selbstständig. So war er fast 30 Jahre lang unternehmerisch aktiv.

Seine Ehefrau Barbara hatte am 1. November 1949 von Leipzig kommend den Weg nach Telgte gefunden. Beide lernten sich beim Tischtennisspiel in der früheren Gaststätte Rumphorst kennen. Am 10. Oktober 1952 heirateten sie.

Mit der Geburt ihrer beiden Kinder Hubertus und Henning war die Familie komplett. Die Ehefrau verstarb 1979. Seitdem sind die Familien seiner Söhne, zwei Enkelkinder und ein Urenkelkind der Mittelpunkt von Hubertus Thoholte.

Stolz ist der Jubilar auf seine Jungen: Henning, der Orthopäde ist und Hubertus, der als Rechtsanwalt für Baurecht arbeitet.

Sportlich immer aktiv

Sportlich bewies sich Hubertus Thoholte in den 1960er Jahren als leidenschaftlicher Bergsteiger. Einer seiner Höhepunkte war der Aufstieg auf die 3000 Meter hoch gelegene Große Zinne (Dolomiten). Später entdeckte er die Segel-Leidenschaft. Bis zu seinem 80. Geburtstag ist er häufig auf der Nord- und Ostsee gefahren.

Eine Passion hält ihn bis zum heutigen Tage geistig fit: Es ist das Lesen von Tageszeitungen und von Büchern. Viele Reisen quer durch Europa hat er unternommen. Bis vor sechs Jahren ist der Jubilar auch noch regelmäßig Rad gefahren und hat gekegelt. „Ich mach meinen Haushalt so gut es geht. Ich muss mich zwingen, das zu tun, um in Bewegung zu bleiben“, sagt Thoholte. Von seiner Familie erfährt er viel Unterstützung.

Hubertus Thoholte sitzt gerne vor seinem Schreibtisch an seinem Lieblingsplatz und schaut auf die Ems. „Ich genieße einfach jede Stunde.“