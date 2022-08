Im neuen Outfit aufs Trampolin

Die Zwergen-und Jugendgarde des Bürgerschützenvereins Westbevern-Dorf sorgt für eine Bereicherung bei den Umzügen beim Schützenfest. Seit über zwei Jahrzehnten sorgen die Jüngsten des Vereins für ein wunderschönes Bild. Als Dank dafür wurde ein Sommerfest organisiert. Am Samstag ging es mit einem Besuch in der Ninfly-Trampolinhalle in Münster los. Dort waren die 18 Kinder 90 Minuten lang in ihrem Element und konnten sich vielfältig betätigen.

„Das hat Spaß gemacht, war eine schöne Abwechslung“, meinte ein Mitglied der Zwergengarde und sprach wohl für alle jungen Teilnehmer. Zurück in Westbevern – genauer gesagt beim Jugendwart der Bürgerschützen, Jan Wietkamp – gingen die Bewegungsspiele auf der aufgebauten Hüpfburg weiter.

Freude kam auf, als der amtierende Schützenkönig Felix Laukamp die jungen Nachwuchsakteure mit einem Eis überraschte – passend natürlich zu den heißen Temperaturen. Neben Sport, Spiel und Spaß gab es auch eine Stärkung vom Grill. Zudem hatten die Eltern der Kids und Jugendlichen Salate und selbst gebackenes Brot mitgebracht.

Zum Sommerfest hatten sich auch zahlreiche erwachsene Mitglieder des Bürgerschützenvereins eingefunden. Sie und die jungen Bürgerschützen erlebten einen schönen Tag. Da blieb der Dank an Jan Wietkamp, der die Jugendgarde betreut, sowie an Anna Strotmeier und Janina Sander, die für die Zwergengarde zuständig sind, natürlich nicht aus. Zum diesjährigen Bürgerschützenfest hatten die Mitglieder der Zwergengarde neue T-Shirts erhalten.

Der Weg der jungen Mitglieder im Verein führt über die Zwergengarde (drei bis zehn Jahre), Jugendgarde (bis 15 Jahre) und dann ab 16 in die Ehrengarde. Wer Interesse hat einzutreten, kann sich an Jugendwart Jan Wietkamp wenden.