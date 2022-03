Im Rundlauf zum Turniersieg

Tischtennis war am Dienstag die alles bestimmende Sportart in der Halle des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums: Dort fand die Bezirksrunde eines landesweiten Turniers statt.

Landesweiter Tischtenniswettbewerb am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium

Fünft- und Sechstklässler aus ganz Nordrhein-Westfalen – darunter auch die Gastgeber des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums – spielten am Dienstagmorgen im „Milchcup” gegeneinander.

Der reguläre Sportunterricht in der Halle des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums musste am Dienstagmorgen den jungen Teilnehmern der Bezirksrunde eines landesweiten Tischtennisturniers weichen. Der Grund: Fünft- und Sechstklässler aus ganz Nordrhein-Westfalen spielten im „Milchcup” gegeneinander.

Die zweite der drei Turnierebenen durfte in diesem Jahr das Telgter Gymnasium in der Dreifachhalle ausrichten. Insgesamt 19 Schulen aus dem Münsterland und aus Ostwestfalen gingen jeweils mit einem Jungen- und einem Mädchenteam aus beiden Jahrgängen an den Start.

Die für die Bezirksebene qualifizierten Teams hatten sich vorher bei den jeweiligen schulinternen Turnieren unter den fünften und sechsten Klassen durchgesetzt. Bestehend aus jeweils vier Spielern und einem Ersatzspieler traten die Mannschaften nun gegen die anderen Schulsieger aus der Region an.

Haupt- und Endrunde

In einem Turnier für jede Stufe und jedes Alter, bestehend aus Haupt- und Endrunde, ermittelten die jungen Schülerinnen und Schüler einen Sieger.

Gespielt wurde im sogenannten und bei vielen bekannten Rundlauf, bei dem alle Spieler gleichzeitig am Tisch sind und bei einem Fehler ausscheiden. Die beiden übrig gebliebenen Spieler aus jeder Mannschaft mussten dann in einem kleinen Finale um einen Punkt spielen.

Nach den Coronatests zum Start des Turniers begannen für die Teilnehmer die Spiele an den Platten. Alle hatten sichtlich viel Spaß. Trotz guter Leistungen reichte es für keines der Telgter Teams, sich den Gesamtsieg und somit die Einladung zum Landeswettbewerb in Düsseldorf zu sichern.