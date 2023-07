Im Schottenrock den Königsthron bestiegen

Premiere in der Vereinsgeschichte der Schützenbruderschaft St. Rochus Verth-Schwienhorst in Telgte: Mit Jake Brown regiert ab sofort ein Schotte.

Mit Jake Brown, dem frisch gekrönten König der Schützenbruderschaft St. Rochus Verth-Schwienhorst, trat am Samstagabend erstmals in der Vereinsgeschichte ein Regent im Schottenrock zur Proklamation an. Denn der seit Jahren in Telgte lebende Brown gehört als gebürtiger Schotte dem Clan der MacLeods von der Isle of Skye an.

Zu seiner Mitregentin erkor er seine Frau Helga. In den Hofstaat berief Jake Brown zudem Birgit und Michael Peperhove, Kerstin Dörfer und Ralf Niebrügge, Christel und Franz-Josef Möllers sowie Beate und Michael Böckenholt. In einer kurzen Ansprache kündigte Jake Brown an, dass er seine Pflichten als Schützenkönig mit Herzblut und Leidenschaft erfüllen werde.

Zu Ehren des neuen Königspaares folgte der traditionelle Fahnenschlag. Trotz eines vorherigen Regengusses und dunkler Wolken fand die Zeremonie auf dem Festplatz statt. Michael Peperhove, Vorsitzender des Schützenvereins, freute sich besonders, den Ehrenvorsitzenden Karl-Heinz Greiwe und Ehrenoberst Bernhard Baune begrüßen zu können. Er lobte die hohe Beteiligung und den fairen Wettbewerb unter den Schützen.

Auszeichnungen

Vor der Proklamation gab es mehrere Auszeichnungen: Das letztjährige Königspaar Claudia und Stefan Wilhelmer wurde feierlich verabschiedet, Nico Kuhlmann wurde als Keilerkönig gefeiert. Zum zweiten Male gibt es eine Rosenkönigin: Jasmin Jannemann. Geehrt wurden Jutta und Ludger Poggemann, weil sie vor 25 Jahren als Königspaar auf dem Thron waren. Ausgezeichnet wurden auch die besten Schützen: Sophie Peperhove (unter 18) und Thomas Lehmann (über 18). Die beste Schützin beim Pokalschießen ist Katharina Biedenstein. Im Mannschaftswettbewerb siegte der gastgebende Schützenverein St. Rochus Verth-Schwienhorst vor den St.-Anna-Schützen, den Heidkern aus Raestrup und den Bürgerschützen aus Westbevern-Dorf.

Premiere bei der Schützenbruderschaft St. Rochus-Verth-Schwienhorst: König Jake Brown, hier mit seiner Frau Helga, trat in Schottenrock zur Proklamation an. Foto:

Festball im Zelt

Nach der Proklamation ging es schnell ins Festzelt. Nach einer Stärkung folgte dort der Festball. Am Sonntagnachmittag traf sich die Schützenfamilie erneut auf dem Festgelände bei Möllers: Es gab ein buntes, abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm, das gleichermaßen Kinder und Erwachsene begeisterte.