Im Vergleich zu den Männern arbeiten Frauen 66 Tage umsonst

Frauen arbeiten im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen 66 Tage umsonst, liegt der Verdienstunterschied doch bei 18 Prozent. Darauf wies jetzt der Arbeitskreis „Wir Frauen in Telgte“ an einem Infostand auf dem Marktplatz hin. Es wurden Rosen – anlässlich des internationalen Frauentages – verteilt. Gleichzeitig gab der Arbeitskreis die Verschiebung des Frauenfestes bekannt, das nun am 12. Juni stattfindet.

Hauptthema am Info-Stand war allerdings der „Equal Pay Day“ – der Tag, der darauf aufmerksam macht, dass Frauen noch immer 18 Prozent pro Stunde weniger verdienen als Männer. Dazu wurden Informationen, Flyer und Werbematerialien herausgeben. Interessant bezüglich des Verdienstunterschieds war ein europaweiter Vergleich, wie es in einer Pressemitteilung heißt. In Italien liege der Unterschied lediglich bei vier Prozent. Der Arbeitskreis „Wir Frauen in Telgte“ zog abschließend ein positives Fazit des Tages.