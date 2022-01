„Immer wieder vertröstet“

Viele Telgter sind unglücklich darüber, dass der Ausbau des Glasfasernetzes in Telgte so schleppend vorangeht.

Viele Telgter hatten gehofft, dass sie in diesen Tagen schon über Highspeed-Internet verfügen. Doch wie berichtet stocken die Ausbauarbeiten der Deutschen Glasfaser. Dazu geführt haben Unstimmigkeiten über Ausführungsdetails und die Nichteinhaltung von Qualitätsstandards. WN-Leser berichten über ihre Erfahrungen.

Im Juli 2018 nahm Michael Sandner erstmals mit dem Wirtschaftsförderer der Stadt Telgte, Andreas Bäumer, und mit dem Breitbandkoordinator für den Kreis Warendorf Kontakt auf. Im Juli 2020 habe sich nach zwei Jahren schließlich die Möglichkeit einer Vertragsunterzeichnung bei der Deutschen Glasfaser geboten. Im März 2021 habe die Hausbegehung durch die Deutsche Glasfaser stattgefunden, um Hauptübergabepunkt und Anschlussstandort sowie den Leitungsverlauf zu kartieren und zu vermessen.

„Im September 2021 fanden endlich Erdarbeiten und die Verlegung des Glasfaserkabels in der ganzen Bauerschaft statt. Unsererseits wurden ebenfalls die gemäß Vertrag notwendigen Arbeiten im Haus getätigt. Es könnte nun mit der technischen Aktivierung losgehen. Könnte . . .“, schreibt Sandner. „Die Deutsche Glasfaser antwortete auf bisherige Anfragen in 2020 und 2021 zum Ausbaustatus beziehungsweise zur technischen Aktivierung zwar zeitnah und freundlich, aber leider sehr allgemeingültig und immer wieder vertröstend. Sie verweist in jeder Antwort darauf, dass sie nachvollziehen kann, dass wir den Anschluss schnellstmöglich nutzen möchten.“ Die Terminierung zur Anschlussrealisierung werde aber in Eigenverantwortung von dem vor Ort zuständigen Bauunternehmen durchgeführt. Die technische Aktivierung sei für Ende des vierten Quartals 2021 geplant. „Leider wurde der Zeitplan bis dato auf meine Anfragen immer wieder verschoben. Was mir fehlt, sind konkrete Äußerungen zu einer definitiven Terminierung der technischen Aktivierung. Zudem stört mich die Verantwortungsabgabe der Deutschen Glasfaser an das vor Ort zuständige Bauunternehmen“, so Michael Sandner.

Und eines hat Sandner zudem noch zu berichten: Bei den Erdarbeiten sei das nahe seines Hauses in Berdel verlaufende Reitroutennetz erheblich beschädigt worden. Nach einem Ortstermin mit der Stadt Telgte habe das von der Deutschen Glasfaser beauftragte Unternehmen die hier verlaufende Reitroute wieder instandsetzen müssen.

Unzufrieden ist auch die Westbevernerin Ulrike Meister: „Wir haben im Mai 2020 einen Vertrag über einen Glasfaseranschluss unterschrieben. Da hieß es: Weihnachten sind wir angeschlossen. Vielleicht hätten wir fragen sollen in welchem Jahr. Jetzt ist Weihnachten 2021 vorbei und angeschlossen sind wir immer noch nicht. Man hat uns auch nicht gut beraten. Niemand hat uns gesagt, dass wir die Leitungen im Rahmen des Förderprogramms legen lassen können, ohne den Anschluss erstmal abzunehmen. Seit über einem Jahr ist bei uns im Haus alles fertig.“

Im Mai 2020 hat auch Bernd Fartmann genannt Ringemann einen Vertrag mit der Deutschen Glasfaser geschlossen. „Auf wiederholte Nachfragen von mir, wann ich mit dem Anschluss rechnen könne, wurde ich immer wieder mündlich und schriftlich hingehalten“, berichtet der in Lauheide wohnende Telgter. „Bis heute ist mir nicht bekannt, wann die Maßnahme begonnen oder abgeschlossen wird. Im Baubüro in Telgte wurden mir mehrfach falsche Auskünfte erteilt.“

Hinsichtlich der Verlegung und der Kostenübernahme in seinem Mehrfamilienhaus lägen ihm seitens der Deutschen Glasfaser unterschiedliche Informationen in schriftlicher Form vor. Bis heute sei dazu keine Klärung erfolgt.

Unabhängig hiervon habe er am 11. April 2019 mit mehr als 100 interessierten Personen eine Unterschriftsliste für einen Wasseranschluss an die Stadtwerke Ostmünsterland gesandt, und empfohlen, vorsorglich beim Zustandekommen einer Trasse ein Leerrohr für ein Glasfaserkabel zu verlegen. Eine Kopie hat Fartmann an die Stadt Telgte geschickt. Da Anschlusspunkte im neuen Gewerbegebiet Kiebitzpohl lägen, würde sich die Trassenführung bis Lauheide erheblich verkürzen. Das Verlegen der Leitungen sei auch kostengünstiger. In Lauheide würden drei Grundstückseigentümer auch kostenlos Wegerechte für die Trassen ermöglichen. Dies wurde auch dem Wirtschaftsförderer der Stadt Telgte mitgeteilt. „Mündlich erhielt ich die Nachricht, dass die Stadtwerke nicht bereit sind, mit der Firma Artemis, die die Verlegung der Glasfaserleitung vornehmen soll, zusammenzuarbeiten“, schreibt Bernd Fartmann abschließend.