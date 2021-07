Impfmobil am Donnerstag in Telgte

Ab heute (19. Juli) wird ein rollendes Impfmobil durch den Kreis Warendorf fahren. Am Donnerstag (22. Juli) ist der eigens für diese Zwecke ausgerüstete Anhänger samt entsprechendem Zugfahrzeug von 11.30 bis 13.30 Uhr am Rathaus (Baßfeld) stationiert. Genau eine Woche später ist das Fahrzeug dann erneut in der Emsstadt und steht am Donnerstag (29. Juli) ebenfalls in der Zeit von 11.30 bis 13.30 Uhr ein weiteres Mal am Baßfeld vor dem Rathaus. „In den Kommunen wird das Impfmobil an belebten Plätzen zu finden sein, damit noch mehr Menschen ein schnelles und unkompliziertes Impfangebot erhalten“, erklärt Gesundheitsdezernentin Brigitte Klausmeier. Angelegt ist die Aktion zunächst auf zwei Wochen. Zur Auswahl stehen die Impfstoffe von BioNTech, Moderna, AstraZeneca und Johnson & Johnson. Als gesunden Snack für die Impflinge hat das Impfmobil Obst an Bord. Für die Zweitimpfungen fährt das Impfmobil in einigen Wochen wieder dieselben Orte an. Den Fahrplan hierfür will die Kreisverwaltung rechtzeitig vorher bekannt geben.