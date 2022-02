In Graben gefahren

Von der Fahrbahn kam am Freitagmittag ein Pkw-Fahrer ab und fuhr in den nahen Graben.

Aus bislang unbekannter Ursache kam am Freitagmittag ein 21-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug auf der Alverskirchener Straße in Höhe des Berdelflugplatzes von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Nach Angaben der Polizei war der Mann in Richtung Telgte unterwegs. Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort, konnten aber nach kurzer Zeit wieder einrücken.