In Krisenzeiten besonnen handeln

Beim Jahresempfang der Stadt Telgte am 7. Mai im Bürgerhaus wird Dr. Margot Käßmann die Festrede halten. Die evangelisch-lutherische Theologin und ehemalige EKD-Ratsvorsitzende spricht zum Thema „Von der Besonnenheit in Zeiten der Krise“.

„Sie ist eine der profiliertesten Theologinnen in Deutschland“, freute sich Bürgermeister Wolfgang Pieper, dass Dr. Margot Käßmann am 7. Mai beim Jahresempfang der Stadt Telgte – der traditionelle Neujahrsempfang war am 15. Januar coronabedingt abgesagt worden – die Festrede halten wird. Die evangelische Pfarrerin, die 2009/10 auch EKD-Ratsvorsitzende war, dann ab er wegen einer Alkoholfahrt ihren Rücktritt einreichte, passt voll in das Anforderungsprofil, dass die Stadt an die Festredner ihrer Empfänge stellt. „Man soll sich an ihnen reiben können“, sagte der Bürgermeister und nannte als Beispiel Bundesumweltministerin Svenja Schulze, die im Jahr 2019 im Bürgerhaus ans Rednerpult trat, seinerzeit aber mit großen Teilen der Landwirte im Clinch lag.

Der Bürgermeister ist sich sicher, dass die Gäste des Empfangs durch Margot Käßmann einen Impuls von außen bekommen würden. Das geschehe dann, wenn Menschen nicht aus dem eigenen Dunstkreis kämen.

Sprechen wird die evangelisch-lutherische Pfarrerin zum Thema „Von der Besonnenheit in Zeiten der Krise“. Kaum ein Thema passe besser zur momentanen Situation. Nachdem der Schwerpunkt eigentlich nur auf Corona und den Folgen liegen sollte, so ist mit den russischen Überfall auf die Ukraine ein weiterer Krisenherd hinzugekommen. Wolfgang Pieper zeigte sich überzeugt, dass die 63-Jährige nicht nur über die die Welt beherrschenden Probleme sprechen wird, sondern dass sie auch Lösungsansätze präsentieren wird.

„Sie hätte nie besser gepasst als jetzt“, freute sich Friedhelm Beuse, Vorstand der Volksbank Münsterland Nord, die Sponsor der Veranstaltung ist. Er berichtete, Margot Käßmann schon live erlebt zu haben: „Da konnte man eine Stecknadel fallen hören. Sie hat alle in ihren Bann gezogen.“

Der Jahresempfang im Bürgerhaus beginnt um 17 Uhr. Ab 16.15 Uhr ist Einlass. Die Besucher haben freie Platzwahl. 350 – statt 430 – Gäste sind zugelassen. Es gilt die 3G-Regel, zudem Maskenpflicht im Innenraum. Einen Getränkeausschank wird es nicht geben – wie auch kein Beisammensein am Ende.

Nach der Begrüßung durch den Bürgermeister folgen Ehrungen. Anschließend sorgt das Jazztrio mit Thorsten Stracke, Gregor Stewing und Dieter Kuhlmann für Unterhaltung, ehe Margot Käßmann auf die Bühne treten wird.