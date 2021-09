Mit dem überraschenden Umzug der Kulturnomaden in das Kornbrennereimuseum kehrt die wiederbelebte „Hörstunde 2.0“ an ihren alten Veranstaltungsort zurück. Darüber freuen sich die Organisatoren Marion und Arnold Illhardt sehr. Schließlich fand dort bis Ende 2015 28 Mal der Telgter Kulturklassiker statt.

Nach dem Erfolg der Premiere vor einem Monat im ehemaligen Rossmann sind die beiden Kulturnomaden zuversichtlich, dass auch am 29. September um 19.30 Uhr interessierte Zuhörer kommen werden. Mit „Triplewood“ konnten sie ein Beckumer Trio gewinnen, das sich mit eher ruhiger und zurückgelehnter Musik einen Namen gemacht habe, heißt es in der Ankündigung. Das Trio besteht aus Thom Niehaus (Gitarre, Bass, Gesang), Franjo Kosek (Gitarre, Akkordeon, Gesang) und Dieter van Stephaudt (Gitarre, Cajon, Gesang). Die Band bezeichnet ihre eigenen Kompositionen und Arrangements als „Triplewood Acoustic Tales“. Mit ihrem Singer-Songwriter-Stil wollen sie ihre Zuhörer in verträumte Sphären entführen.

Moderiert wird die Hörstunde 2.0 wieder von Arnold Illhardt. Der Eintritt ist frei. Für Getränke wird gesorgt. Veranstalter ist ISG Telgte in Kooperation mit den Kulturnomaden.