In voller Montur durch die City

Die erlaufene Zeit spielt keine Rolle, der Spaß an der Teilnahme soll beim „Fun Run“ im Vordergrund stehen. Entsprechend sind alle Interessierten eingeladen, an den Start zu gehen – egal ob sportlich oder weniger ambitioniert.

Nicht nur da, wenn es brennt: Die Freiwillige Feuerwehr hat bereits in der Delsener Heide für den Fun Run am 17. September trainiert. Auf den Citylauf möchten die Einsatzkräfte nicht verzichten.

Wenn 17. September (Samstag) auf dem Sportplatz Schulzentrum der „Hilbk & Blome-Augenoptik Fun Run“ startet, dann sollen dabei besonders die auf ihre Kosten kommen, die noch nicht am Volksbank-Citylauf teilgenommen haben. „Unsere Veranstaltung soll ein Event für alle werden – ganz egal, wie schnell man ist. Denn die Zeit wird nicht gemessen“, wird Mirco Borgmann, Abteilungsleiter des ausrichtenden TV-Friesen-Lauftreffs, in einer Pressemitteilung der Organisatoren zitiert. Vielmehr sollen die Läufer die 2500 Meter lange Strecke über den Hagen, durch die Altstadt und die Emsauen genießen. „Es ist ein tolles Gefühl, auf einer abgesperrten Strecke durch die Stadt zu laufen und sich dabei anfeuern zu lassen.“

Fantasien sind keine Grenzen gesetzt

Ideen, sich beim „Fun Run“ allein oder als Team zu präsentieren, gibt es viele. Ob als Kollegen im Firmen-Outfit, als Arztpraxis oder Apotheken in weißen Kitteln, als komplette „Familien-Mannschaft“, als Clique oder Stammtisch-Runde – den Fantasien sind keine Grenzen gesetzt. Man darf sich verkleiden, muss es aber nicht und kann auch einfach nur aus Spaß an der Freude mitlaufen und den Lauf als Spaziergang mitmachen.

Da es sich um keinen Lauf mit offizieller Zeitmessung handelt, sind auch Babyjogger, Rollstühle oder Hunde als Begleiter gestattet. Das Organisationsteam würde sich freuen, wenn sich besonders viele Telgter auf der Strecke präsentieren und damit auch Zuschauer anlocken. „Auch eine Stelzenläuferin ist am Start“, kündigt Borgmann an – verpflichtet wurde sie von Hauptsponsor Roland Hilbk.

Auf die Idee, einen Juxlauf auszurichten, kam der Abteilungsleiter durch die Freiwillige Feuerwehr, die beim letzten Citylauf mit kompletter Atemschutzausrüstung gar über fünf Kilometer an den Start ging. „Ich freue mich, dass die Feuerwehr auch beim ‚Fun Run‘ wieder dabei ist“, sagt Borgmann. Für die Kameraden sei die Teilnahme am „Fun Run“ Sport – schließlich kämen sie bei der Aktion ganz schön ins Schwitzen. Kürzlich habe ein Übungslauf in der Delsener Heide stattgefunden. Dr. Alexander Thiemeyer, Feuerwehr- und Sportbeauftragter, berichtete von einer stolzen Durchschnittsgeschwindigkeit von sechseinhalb Minuten pro Kilometer in voller Montur.

Der „Fun Run“ startet um 14.35 Uhr direkt nach dem Schülerlauf. Für Speisen und Getränke vor und nach dem „Fun Run“ ist gesorgt. Anmeldungen für den „Fun Run“ – aber auch für die anderen Disziplinen wie Bambinilauf, Schülerlauf, fünf und zehn Kilometer sowie Walking – sind noch bis 10. September auf www.citylauf-telgte.de möglich. Dort gibt es auch weitere Informationen.