Indien für Einsteiger und Kenner

Gleich zwei Reisen nach Indien, hier ein Bild einer Tour im Jahr 2019, bietet Pater Ephrem in den Herbstferien an.

Bereits bei einigen Reisen nach Indien hat Pater Ephrem, Seelsorger aus der Kirchengemeinde St. Marien, Interessierten aus Telgte und dem Umkreis seine Heimat nähergebracht. Gleich zwei Touren, die parallel stattfinden werden, bietet der Priester in den Herbstferien an. Während sich das eine Angebot an „Indien-Neulinge“ richtet und ihnen die wichtigsten Städte und Stätten des Landes näher bringt, ist das zweite Angebot für Personen gedacht, die bereits über Indien-Erfahrung verfügen.

Beide Gruppen machen sich am 28. September auf den Weg, und sie werden gemeinsam am 12. Oktober zurückkehren. Die Einsteiger-Tour wird von Pater Ephrem begleitet, die zweite Tour von einem jungen Mann, der nicht nur perfekt Deutsch spricht, sondern auch Land und Leute bestens kennt, denn er stammt ebenfalls aus Indien.

Beide Gruppen werden sich übrigens am 8. Oktober in Ephrems Heimat Kerala treffen und in seiner Heimatgemeinde zusammen mit ihm einen Gottesdienst feiern. Die Tour für Indien-Einsteiger startet in Delhi. Weitere Stationen sind unter anderem Agra, Jaipur, Kochin, Erumely, Kumarakam und Marari, bevor es schließlich von Kochin wieder in die Heimat zurückgeht.

Die zweite Gruppe fliegt von Düsseldorf nach Chennai, bevor unter anderem Mahabalipuram, Tanjore, Pondicherry, Kochin, Alapuzzah und Varkala auf dem Besuchsprogramm stehen. Von Tiruvanathapuram geht es dann wieder zurück.

Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten

Während die Einsteigertour einen Überblick über wichtige Sehenswürdigkeiten und Städte im Norden und Süden des Subkontinentes gibt, stehen bei der zweiten Tour mehr bekannte Tempelanlagen und andere besondere Sehenswürdigkeiten im Mittelpunkt.

Der Reisepreis von 1749 Euro (Tour A) und 1899 Euro (Tour B) schließt Führungen, Eintritte, Transfers in Indien sowie gute Hotels samt Halbpension ein. Die zusätzlichen Kosten für den Hin- und Rückflug beziffert Pater Ephrem auf rund 1000 Euro, eine genauere Angabe sei aber erst mit einer verbindlichen Teilnehmerzahl möglich.

Für Fragen und Anmeldungen steht Pater Ephrem, 01 72 /92 92 465, oder per Mail unter ephrem@bistum-muenster.de zur Verfügung. Zudem will er in der nächsten Zeit einen Informationsabend anbieten, um beide Touren vorzustellen, einen Einblick in das Programm zu geben und mögliche Fragen zu beantworten.