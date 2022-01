Individuelle Kerzen zur Osterzeit gestalten

Kinder aus Telgte und Westbevern haben auch in diesem Jahr wieder die Chance, Osterkerzen zu gestalten.

Kinder aus Telgte und Westbevern haben auch in diesem Jahr wieder die Chance, Osterkerzen zu gestalten, die dann in einer Kerzenmanufaktur erstellt werden.

Engagement ist ausgesprochen erwünscht: Die Kinder in Telgte und Westbevern haben wiederholt die Chance, mit ihrer Kreativität das Aussehen einiger Osterkerzen für die katholische Kirchengemeinde St. Marien mitzubestimmen. Denn nach dem großen Erfolg auf einen ähnlichen Aufruf im vergangenen Jahr hoffen die Verantwortlichen erneut darauf, dass wieder viele Ideen eingehen.

Das Mitmachen ist einfach: Jeder, der sich beteiligen möchte, malt einen Entwurf. Alle weiteren Informationen und eine Vorlage – damit das Ganze anschließend auch auf der Kerze umgesetzt werden kann – ist auf der Homepage der Kirchengemeinde unter der Rubrik „Was läuft bei uns – Kinderkirche“ zu erfahren.

Ganz wichtig ist dabei: Die Verantwortlichen benötigen die Entwürfe bis zum 13. Februar wieder per Mail zurück, damit noch genügend Vorlauf ist, das Ganze anschließend auf Kerzen zu bringen. Alle Kinder aus Telgte müssen ihren Entwurf an kinderkirche@st-marien-telgte.de mailen, alle Kinder aus Westbevern und Vadrup ihr Bild an familienmesse-westbevern@st-marien-telgte.de.

Das Organisationsteam sammelt alle Entwürfe und gestaltet daraus vier Kerzenideen: eine für St. Clemens, eine für die Wallfahrtskapelle, eine für St. Christophorus in Raestrup und eine für Ss. Cornelius & Cyprianus in Westbevern. Die wiederum werden dann zu einer Kerzenmanufaktur geschickt, die letztlich die kleinen Kunstwerke gestaltet.

Geplant ist ebenfalls wieder, dass es kleine Kerzen mit den gleichen Motiven geben wird, die man ab Palmsonntag kaufen kann – etwa für die interessierten Familien zuhause.