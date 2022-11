Infoabend zum Schüleraustausch

Ein Jahr an einer High School in Telgtes texanischer Partnerstadt Tomball unterrichtet werden, in einer Gastfamilie wohnen sowie Land und Leute intensiv kennenlernen: Diese Chance haben jedes Jahr drei Jugendliche über das Austauschprogramm des Freundeskreises Telgte-Tomball. Schülerinnen und Schüler der Klassen neun und zehn, die an einem solchen Auslandsaufenthalt Interesse haben, sind am Mittwoch, 9. November, um 19 Uhr zu einem Infoabend in das Telgter Gymnasium eingeladen. Petra Große Hüttmann, die für den Freundeskreis das Austauschprogramm koordiniert, wird dabei über die Voraussetzungen und die Kosten berichten. Zudem werden ehemalige Gastschüler als Ansprechpartner zur Verfügung stehen und aus erster Hand über ihre Zeit in der Partnerstadt und die Chancen eines solchen Programms berichten.