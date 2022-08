Informativer Streifzug durch die Rieselfelder

Die Ausflügler nahmen bei bestem Sommerwetter die Rieselfelder in Gelmer in Augenschein und waren angetan von der Größe des Naturschutzgebietes und den Erläuterungen zur Geschichte.

26 Krinkrentner, 25 Radler und ein Autofahrer nahmen jetzt bei schönstem Sommerwetter die Rieselfelder in Gelmer in Augenschein und waren angetan von der Größe und den informativen Daten zur Geschichte. Die Rieselfelder sind heute mit 4,5 Quadratkilometern ein bedeutendes Naturschutzgebiet und bieten vielen bedrohten und weniger bedrohten Vogelarten eine Zuflucht. Sie sind aber gleichzeitig auch ein beliebtes Ausflugsziel für die Bevölkerung.

Nach einer kurzen Einführungsrunde bestiegen die Krinkrentner den zwölf Meter hohen Aussichtsturm. Dort erzählte Abteilungsleiter Gunther Thieme umfassend über die Entstehung und die weitere Entwicklung des Gebietes.

Entstehung nach dem „Berliner Modell“

Im Jahr 1905 nahm man die Schaffung der Rieselfelder nach dem „Berliner Modell“ in der Coer- und Gelmerheide in Angriff, 1960 erfolgte die Erweiterung auf 6,4 Quadratkilometer. Acht Jahre später wurde die „Biologische Station Rieselfelder Münster“ gegründet. Die Stadt Münster plante später ein großes Industriegebiet mit Bahnanschluss – eine Bürgerinitiative konnte das allerdings verhindern.

Das Land Nordrhein-Westfalen pachtet in den Folgejahren 2,4 Quadratkilometer der Fläche für Naturschutzzwecke. Die Anerkennung als „Feuchtgebiet internationaler Bedeutung“ erfolgte 1983 – fünf Jahre später die Ausweitung großer Teile des Naturschutzgebietes. Danach wurden bereits trocken gelegte Flächen wieder in Feuchtgebiete umgewandelt. Es erfolgte die Teilung in zwei Gebiete – getrennt durch die Straße „Coermühle“. Nach so vielen Informationen ging es dann zum „Tennenhof“ in Gelmer, wo sich alle Ausflügler stärken konnten.

Am 6. September (Dienstag) steht von 16,30 bis 18.30 Uhr das „Abgrillen“ zum Saisonende an. Interessierte, die der Krinkrentner-Gemeinschaft beitreten möchten, sind zum „Hineinschnuppern“ stets willkommen. Sie erhalten vor Ort auch nähere Informationen.