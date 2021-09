Innenstädte als Aushängeschilder

Die Telgter Einzelhändler und die Wirtschaftsförderung beteiligen sich am Wochenende an der Aktion „Heimat shoppen“.

Aktion „Heimat shoppen“ am Wochenende

Vertreter der Telgter Hanse, der Wirtschaftsförderung und anderer Institutionen machen auf dem Marktplatz auf die Aktion „Heimat shoppen“ aufmerksam, die am Wochenende stattfindet.

Mehr als 2000 Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister in 36 Städten und Gemeinden – darunter auch in Telgte – beteiligen sich rund um den 10. und 11. September an der Aktion „Heimat shoppen“.

Mit dieser Kampagne wirbt die IHK Nord Westfalen in ihrem Bezirk bereits zum sechsten Mal gemeinsam mit den Handelsverbänden dafür, die Angebote der Wirtschaft am eigenen Wohnort zu nutzen. Unterstützt wird die Aktion von den Sparkassen.

„Noch nie war ‚Heimat shoppen‘ so wichtig wie jetzt“, betont Michael Radau, Vorsitzender des IHK-Handelsausschusses und Vizepräsident der IHK Nord Westfalen, angesichts der Auswirkungen der Corona-Krise. Der mehrfache Lockdown habe gezeigt, wie die Innenstädte ohne Handel und Gastronomie aussehen würden. Den Menschen vor Ort müsse klar sein, dass sie mit ihrem Einkaufs- und Konsumverhalten direkten Einfluss darauf hätten, wie sich ihre Innenstadt entwickle. „Wir alle entscheiden jeden Tag aufs Neue, ob die Vielfalt und Lebensqualität in unseren Innenstädten und Ortszentren erhalten bleibt“, so der IHK-Vizepräsident.

Mehr als nur Einkaufsstätten, sondern wichtige Aushängeschilder der Städte und Gemeinden sind die Ortszentren und Innenstädte für Dr. Jochen Grütters, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Nord Westfalen: „Attraktive Innenstädte sind entscheidend für die Anziehungskraft als Wirtschaftsstandort insgesamt und damit ein wichtiger Faktor im Wettbewerb der Regionen um Fachkräfte, Unternehmen und Investitionen.“

Wegen der Kirmes sind die Geschäfte in Telgte am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet.