Innig musiziert in stimmigem Dialog

Sich ganz kreativ für die Renovierung der feinen Führer-Orgel im kommenden Jahr stark machen, dazu passte die „Orgelnacht für alle Sinne“ am Abend des Reformationstages sicherlich bestens. Schon das Gemeindefest „Rund um die Orgel“ im September und das Angebot für individuelle Orgelführungen sowie klassischen Orgelunterricht gegen eine Spende haben sicherlich dazu beigetragen, die Menschen für die Renovierung dieses schönen Instrumentes zu sensibilisieren.

Mit einem im „normalen“ Konzertprogramm nur selten zu hörenden Programm aus vierhändiger Orgelliteratur luden Birgit und Ansgar Kreutz am Montagabend in die Petruskirche ein und über die Resonanz bei den Liebhabern feinster Musizierkunst können die sympathischen Musiker natürlich sehr zufrieden sein. Schon die beiden Sätze aus der „Wasser-Musik“ von Georg Friedrich Händel zeigten die Führer-Orgel von ihrer besten Seite. Denn mit sensibler Registrierung zeigten Birgit und Ansgar Kreutz die beiden Tanzsätze in ihrem barocken Glanz, eben ohne das „übliche“ Pathos in einer sehr transparenten Art. Diese exquisite Musizierweise zeigte sich auch bei den Tanzmelodien aus der „Capriol-Suite“ des englischen Komponisten Peter Warlock. Hier verband die Musik gleich mehrere Jahrhunderte, schließlich hatte Peter Warlock die Melodien aus der „Orch’sographie“ von Thoino Arbeau entnommen und mit seiner eigenen Kompositionssprache dann aus dem 16. Jahrhundert ins 20. Jahrhundert überführt. Als Originalkomposition für Orgel vierhändig waren die beiden Duette von Samuel Wesley sowie die „Orgelfantasie mit Fuge c-Moll op.“ von Carl August Eduard Filitz natürlich besonders geeignet, die Möglichkeiten der Führer-Orgel auszukosten. Auch wenn dieses Instrument keine der „großen“ Orgeln ist, so hat sie doch einen ganz obertonreichen Klang und kann unter den „richtigen“ Händen mit wunderbaren Melodien verwöhnen.

An diesem Abend erlebte man mit Birgit und Ansgar Kreutz zwei renommierte Künstler, deren Spiel von klangmalerischen Weisen wie dem „Kranich“ von Anton Stepowich Arenski bis zum majestätischen „Feierlich“ aus der Feder von Friedrich Kiel jeden in seinen Bann zog. Da wurde einfach innig musiziert in einem bis ins kleinste Detail stimmigen Dialog.

Aber dieser Abend hielt noch weitere Sinnesfreuden bereit. Mit eindrucksvollen Kurzfilmen wie „Frontière“, „Die besten Beerdigungen der Welt“ oder „Die Herberge“ wurde der musikalische Ablauf um eine zum Nachdenken animierende Facette bereichert und in der Pause konnte man sich kulinarisch stärken und natürlich die Gelegenheit zu Gesprächen nutzen.

Dieses sensibel gespielte Instrument würde sicherlich nach einer Renovierung noch schöner erklingen, hoffentlich kann man Birgit und Ansgar Kreutz als Duo an der Orgel dann noch einmal hören.