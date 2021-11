Intensive Vorbereitung auf das Benefizkonzert

Intensiv verliefen die Proben des Musikzuges Westbevern-Dorf am zusätzlich anberaumten Probentag. Unter der Leitung von Monika Grewe-Laufer stand die Vorbereitung für den Auftritt beim Benefizkonzert „Weihnachten für alle“ am 9. Dezember in der Kirche im Mittelpunkt. Es wurden auch neue Stücke für den Auftritt einstudiert.

Er hat sich etabliert: Zu den wöchentlichen Proben gesellt sich im Jahresprogramm des Musikzugs Westbevern-Dorf zusätzlich noch ein Probentag – eventuell auch mal ein zweiter –, um in Ruhe und Abgeschiedenheit neue Stücke einzustudieren sowie Bewährtes aufzufrischen. Der Probentag am vergangenen Samstag in der Aula der Grundschule im Dorf stand ganz im Zeichen der Vorbereitung auf das Mitwirken beim Benefizkonzert „Weihnachten für alle“ am 19. Dezember in der Kirche.

Unter der Leitung von Dirigentin Monika Grewe- Laufer wurde rund vier Stunden intensiv geprobt. „Es hat aber allen Spaß gemacht“, sagte Silvia Markfort vom Vorstand des Musikzugs abschließend.

Coronavorschriften eingehalten

Der Probentag fand unter den aktuellen Coronavorschriften statt. Vor Beginn der Zusammenkunft hatte jedes aktive Mitglied noch einen Schnelltest gemacht, der nach Auskunft der Verantwortlichen negativ ausfiel. Am Probentag nahmen auch drei neue Mitglieder teil – zwei spielen auf der Querflöte, einer bedient die Tuba. Drei Neulinge befinden sich überdies in der Ausbildung und üben ihrerseits auf Tenorhorn, Trompete oder Querflöte. Die Instrumente stellt der Musikzug bereit.

Die wöchentliche Probe findet dienstags ab 19 Uhr in der Aula der Grundschule statt. Wer Interesse hat, ein Instrument zu erlernen, oder aber bereits ein erfahrener Musiker ist, der erhält Informationen über den Musikzug beim Vorsitzenden Ludger Tepper unter

0 25 32/55 99.

Alle Mitglieder des Musikzuges hoffen darauf, dass sie in Zukunft wieder zu einem gewohnten Ablauf mit Proben und Auftritten gelangen.