Investitionen von 13,12 Millionen

Telgte

13,12 Millionen Euro will der Abwasserbetrieb TEO in den Jahren 2022 bis 2027 investieren. Die größten Summen sollen in die Sanierung des Zentralpumpwerks und in die Kanalsanierung fließen. Alle Details sind in der siebten Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes aufgeführt.

Von Stefan Flockert