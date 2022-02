Inzidenz steigt langsam an

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden 44 mit dem Coronavirus infizierte Patienten stationär behandelt. Hier die weiteren Corona-Daten aus dem Kreis.

744 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und 177 Gesundmeldungen verzeichnet das Gesundheitsamt des Kreises am Mittwoch. Somit gelten nun 4995 Menschen als akut mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 4428). Unverändert 317 Menschen sind bisher in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden 44 mit dem Coronavirus infizierte Patienten stationär behandelt. Davon befinden sich sechs Patienten auf der Intensivstation, hiervon werden fünf beatmet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1650,9 (Vortag: 1.589,3). Die Fallzahlen:

Ahlen: 957 aktive Fälle, 102 Tote, Inzidenz 1580.7

Beckum: 933/41/2301.0

Beelen: 94/1/1324.6

Drensteinf.: 243/5/1383.5

Ennigerl.: 400/20/1902.4

Eversw.: 147/2/1446.0

Oelde: 545/31/1740.3

Ostbevern: 202/4/1538.3

Sassenb.: 263/13/1758.7

Sendenh.: 201/12/1505.0

Telgte: 249/26/1169.3

Wadersl.: 167/31/1266.3

Warend.: 594/30/1506.5