Irreführende Beschilderung verhindert Innenstadtentlastung

Die K 50n ist seit der Eröffnung des neuen Bahnübergangs in der Delsener Heide durchgängig befahrbar. Doch an der südlichen Einfahrt in die Stadt fehlt an der Alverskirchener Straße noch das passende Schild, das Verkehrsteilnehmer darauf hinweist, dass sie die östliche Umfahrung nutzen und die Innenstadt meiden können.

Wer von Alverskirchen in Richtung Telgte rollt, der wird am Kreisel Alverskirchener Straße von einem irreführenden Schild empfangen. Der dortige Wegweiser suggeriert, dass die Umfahrung des Baugebiets Telgte Südost über die K 50n noch nicht fertig ist. Dabei wurden die Straße und der dazugehörige Bahnübergang bereits am 29. Juli freigegeben. Somit fließt der von Süden kommende Verkehr größtenteils weiter durch die Innenstadt, obwohl es auch Aufgabe der Osttangente ist, die Verkehre Richtung Osten und Nordosten vor der Einfahrt in die Stadt abzuleiten. Gerade in Zeiten, in denen die City wegen der Sperrung des Münstertores ständig verstopft war, wäre eine Entlastung durch die K 50n sinnvoll gewesen. Das Problem sei im für die Straße zuständigen Bauamt des Kreises Warendorf bekannt, erklärt Kreispressesprecher Felix Höltmann. In Kürze werde ein neues Schild aufgestellt. Einen genauen Termin gibt es aber noch nicht. Höltmann gesteht aber auch: „Ideal wäre aber gewesen, wenn das Schild fertig gewesen, als die Straße freigegeben wurde.“ An der Warendorfer Straße ist die Beschilderung im Übrigen korrekt.