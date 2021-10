Ja-Wort im Speicherambiente ist beliebt

18 Paare haben sich in diesem Jahr bereits im Dorfspeicher in Westbevern das Ja-Wort gegeben. Das liegt im Durchschnitt der vergangenen Jahre, trotz Corona-Einschränkungen.

Trauungen im Dorfspeicher sind beliebt – in der Corona-Pandemie allerdings mit kleinen Einschränkungen: 18 Paare haben sich dort in diesem Jahr bereits das Ja-Wort gegeben. Diese Zahl liegt damit im Durchschnitt der vergangenen Jahre. „Ich freue mich über die gute Resonanz“, sagt Liesel Hoffschulte, Mitglied im Vorstand des Krinks, der seit 2013 den Dorfspeicher bewirtschaftet. „Es liegen schon neun feste Buchungen für 2022 vor. Die Paare kommen nicht nur aus Westbevern und dem näheren Umland, sondern selbst aus Gelsenkirchen und Krefeld haben sich welche bereits hier trauen lassen“, sagt sie. Aufgrund der Pandemie gab es einige wenige Stornierungen. In der Hauptsache hatte sie mit Terminverschiebungen zu tun. Ansprechpartner für die Nutzung des Dorfspeichers ist Liesel Hoffschulte. Unter

87 93 gibt sie Auskunft. Helmut Quitsch wiederum betreut die Technik.