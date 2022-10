Jahrgangsstufe von 1949 trifft sich

So ein Wiedersehen gibt es nicht alle Tage: Vor 73 Jahren kam der Einschulungsjahrgang 1949 der Volksschule an der Felderstraße erstmals zusammen. Am Samstagnachmittag traf sich diese Gruppe wieder: Für einige war es ein Wiedersehen nach zehn Jahren, andere sehen sich fast täglich, weil sie ihrer Heimatstadt Telgte treu geblieben sind.

Am Samstag feierten sie ihr Wiedersehen: 73 Jahre nach ihrer Einschulung im Jahre 1949 und 65 Jahre nach ihrer Schulentlassungsfeier im Jahre 1957 genau vor dem Schulhaus, vor dem sie sich zum Gruppenfoto ablichten ließen. Das Vorbereitungsteam mit Heinz Lütke Hüttmann, Paul Möllers, Maria Uekötter und Horst Wegmann hatte dazu eingeladen.

Im heutigen VHS-Haus am Baßfeld (früher: Felderstraße) wurden die Schülerinnen und Schüler der damaligen Volksschule 1949 in zwei gemischten Parallelklassen – Landklasse und Stadtklasse – eingeschult. Ihr Lehrer war Walter Schirra.

Nach der Begrüßung auf dem ehemaligen Schulhof vor dem heutigen Bürgerhaus feierten die ehemaligen Klassenkameradinnen und -kameraden im Restaurant „mittendrin“ ihr Wiedersehen genussvoll weiter.

Wie wichtig dem Vorbereitungsteam das Wiedersehen immer wieder ist, erzählte einer, der immer gerne zum Wiedersehen kam: Es seien daraus auch Freundschaften entstanden, und seit dem ersten Klassentreffen vor 40 Jahren habe es bereits sechs Treffen in der Emsstadt gegeben.