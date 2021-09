Jazzmusik auf dem Rollrasen

Wenn sich die Kapellenstraße am kommenden Wochenende in eine grüne Wiese verwandelt, sind auch Peter Weisheit und die Dixie Tramps zu Gast.

Peter Weisheit and the Dixie Tramps treten auf

Am ersten Oktoberwochenende wird die Kapellenstraße in der schönen Altstadt von Telgte vorübergehend neu eingekleidet. Grund dafür ist die Aktion „Gras drüber“, mit der die Stadt Bezug auf die Corona-Zeit nehmen möchte. Ziel der Aktion ist die Vermittlung von Optimismus und der Gedanke, diese schwere Zeit hinter sich zu lassen. Das geht wohl am besten, wenn man „Gras drüber“ wachsen lässt. Dazu wird die gesamte Kapellenstraße mit Rollrasen ausgelegt.

Auch der bekannte Haaner Bandleader Peter Weisheit wird es sich wohl nicht nehmen lassen mit seinen Dixie Tramps – vielleicht sogar barfuß – durch die Kapellenstraße zu marschieren. Am Samstag (2. Oktober) versprüht er von 14 bis 17 Uhr seine gute Laune und trägt mit Swing, Jazz und Evergreens akustisch zum Wohlbefinden der erwarteten Besucher bei.

Drumsticks statt Rasenmäher

„Es wird sicher sehr außergewöhnlich sein, mitten in der Fußgängerzone über grünen Rasen zu wandeln“, schwärmt der begeisterte Hobbygärtner. Doch keine Sorge: trotz Gartenbegeisterung wird er nicht mit dem Rasenmäher, sondern wie gewohnt mit seinen Drum­sticks arbeiten.

Übrigens wird der Rollrasen nach der Aktion an Interessierte abgegeben. Bei Interesse kann man sich bei der Tourist-Info melden.