Jede Menge Spaß und Abwechslung waren garantiert

Viel Spaß hatten rund 30 Kinder, die an der Ferienbetreuung an der Brüder-Grimm-Schule teilnahmen. Betreut wurden nach Angaben der Verantwortlichen sowohl Kinder aus den drei Offenen Ganztagsschulen als auch aus den jeweiligen Übermittagbetreuungsangeboten der Don-Bosco-Schule, der St.-Christophorus-Schule in Westbevern und der Brüder-Grimm-Schule. Von morgens bis in den Nachmittag hinein hatten die Kinder die Möglichkeit, an verschiedenen Aktionen und Angeboten teilzunehmen. Das Ferienprogramm umfasste unter anderem einen Spieletag mit Klassikern von Mensch-ärgere-dich-nicht und Monopoly über Wizzard bis zu Hexentanz. Zudem gab es ein

Chaosspiel,das für jede Menge Kurzweil sorgte. Es wurden zudem gemeinsam Waffeln gebacken, ein Kinonachmittag stand auf dem Programm und verschiedene Bastelangebote wurden gemacht. Einer der Höhepunkte war nach Meinung vieler Kinder ein Besuch beim Table-Soccer-Team Telgte (Foto). Dort wurde eifrig gekickert. Aufgrund des guten Wetters wurde auch das Außengelände der Schule eifrig für verschiedene Aktivitäten genutzt. „Langeweile kam bei diesem Programm bei keinem Kind auf“, resümiert das Betreuerteam die Tage.