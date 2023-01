„Jeder Euro kommt zu 100 Prozent an“

Der Westbeverner Verein „Hilfe für Waisenkinder in Namibia“ unterstützt auch weiterhin mit ganz viel Herz Projekte in dem südwestafrikansichen Staat.

Kindern in Namibia eine bessere Bildung zu ermöglichen und ihnen die Chance zu geben, sich selbst eine gesicherte Zukunft aufzubauen – das sind die Schwerpunkte der Arbeit des Vereins „Hilfe für Waisenkinder in Namibia“ aus Westbevern. Dafür haben die Mitglieder und Spender in den vergangenen Jahren viel Geld zusammengetragen, mit dessen Hilfe in Okahandja viele Projekte bereits verwirklicht wurden oder aktuell in der Umsetzung sind. Die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln war in den vergangenen Monaten ein besonderes Anliegen.