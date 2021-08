Jeder Hof hatte seine Kannennummer

Per Traktor wurden die Milchkannen in Telgte bis Anfang der 70er-Jahre noch befördert. Rund 400 Betriebe im Einzugsgebiet der Molkerei handhabten den Transport der Milch auf diese Weise, und die Milchkannen stauten sich oftmals bei der Molkerei. Ein Rückblick auf die Entwicklung der Molkerei in Telgte.

Die letzte Fahrt 1973 mit Milchkannen von Theo Hilge auf dem Hof Luttermann. Landwirtin Elisabeth Luttermann mit den Söhnen Bernhard und Andreas Luttermann. Reihenweise stehen die Milchkannen auf dem Laufband vor der Molkerei in Telgte.Reihenweise stehen die Milchkannen auf dem Laufband vor der Molkerei in Telgte.

Albert Herbert kann sich gut erinnern, als die schweren Milchkannen aus Metall noch zum Bild auf dem Land gehörten. Er erzählt, wie er als Milchfuhrmann zwölf Jahre lang von 1960 bis 1972 die Milch in Milchkannen von Bauernhöfen oder von Sammelstellen abholte und zur Molkerei nach Telgte brachte. Dafür setzte er seinen Traktor ein, spannte einen robusten flachen Anhänger – im Sommer waren es auch zwei – dahinter und fuhr Tag für Tag frühmorgens ab 5.30 Uhr die Sammelstellen oder Bauernhöfe an, lud die jeweils mit 20 Litern Milch gefüllten Kannen auf und transportierte sie zur Molkerei nach Telgte.

Andere spannten ihr Pferd vor den Wagen und holten die Kannen ab. Rund 400 Milchviehbetriebe aus dem Einzugsgebiet taten dies. Mit der Zeit nutzten die Bauernfamilien diesen Milch-Service auch für Bestellungen von Milchprodukten. So versorgten sie sich mit Milchprodukten aus der Genossenschaftsmolkerei. So wie Albert Herbert für die Bauerschaft Verth links der Ems zuständig war, gab es in allen Bauerschaften starke Burschen, die diese harte Arbeit verrichteten. Die Sammelstellen für die Milch waren auch ein beliebter Treffpunkt. „Es wurde getratscht und die Bauern tauschten sich untereinander aus. Denn die digitalen Möglichkeiten gab es nicht.

Jede Milchkanne mit Nummer

Jede Milchkanne hatte eine Nummer. Erich Kröger (90), damals Angestellter der Molkerei, kann noch heute die Kannennummern den jeweiligen Bauernhöfen zuordnen. Die Milchkannen liefen, nachdem der Frischezustand der Milch geprüft war, auf Förderbändern an die automatische Kippvorrichtung. Diese konnte in einer Stunde bis zu 800 Kannen in die Biegebehälter entleeren. Die leeren Kannen wanderten danach weiter in die Kannenwaschmaschine. In dem langen Ungetüm wurden Kannen und Deckel gereinigt und sterilisiert. Am Ende des Förderbandes erfolgte ebenso selbsttätig die Ausgabe von Magermilch für die Tierfütterung in die Kannen.

Als 1972 die ersten Tankwagen kamen und die Milch direkt von den Bauernhöfen abgeholt wurde, verschwanden die Milchkannen aus dem Blickfeld. Das war damals ein bewegender Moment. Die letzte Fahrt mit Milchkannen nutzte jeder Fahrer für einen kurzen Stopp auf dem Bauernhof. Die Wagen waren auf ihrer Abschiedstour reichlich geschmückt. Das Ende von einer wunderschönen Kleinbauernkultur war gleichzeitig der Aufbruch in ein neues „Milchzeitalter“. Heute sieht man diese Milchkannen auf Bauernhöfen oft noch als nostalgisches Schmuckstück.