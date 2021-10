Jeder Tagesgast gibt 28,80 Euro aus

Knapp 281 000 Besucher kamen 2019 in die Emsstadt. Ein Tagesgast im Kreis Warendorf gab im Jahr 2018 im Durchschnitt 28,80 Euro aus. 312 Betten stehen in Telgte für Touristen zur Verfügung. Diese Zahlen präsentierte Simone Thieringer von Tourismus + Kultur.

Wer sich die Tourismuszahlen für Telgte anschaut, der reibt sich angesichts des Booms sicherlich verwundert die Augen. Ziemlich genau 854 000 Besucher wurden im Jahr 2019, was ist das Aktuellste, das die entsprechende Landesstatistik ausweist, gezählt. Entsprechend groß war das Staunen auch bei den Mitgliedern des Schul- und Kulturausschusses, als Simone Thieringer, in der Verwaltung für diesen Bereich zuständig, diese Landes-Zahl präsentierte.

Doch die Auflösung ist eigentlich ganz einfach, und typisch bürokratisch. Die Statistiker des Landesamtes zählen die Besucher der Reha-Klinik Maria Frieden mit in das Gesamtergebnis. Um die realen Zahlen für Telgte zu bekommen, bereinigen Simone Thieringer und ihr Team dieses Ergebnis immer. Knapp 281 000 Gäste haben demnach 2019 die Emsstadt besucht – immer noch ein achtbares Ergebnis.

Übrigens: Die Besucherzahlen beruhen auf einem statistischen Kniff. Da die entsprechenden Personen nicht gezählt werden können, wird die Zahl der Übernachtungsgäste als Grundlage genommen. Danach gehen die Statistiker anhand ihrer Erfahrungswerte davon aus, dass auf einen Übernachtungsgast 12,9 Tagesgäste kommen – fertig ist das Ergebnis.

Auch die sogenannte Wertschöpfung haben die Experten für den Kreis Warendorf berechnet. Danach gibt ein Tagesgast (Stand 2018) im Kreis Warendorf im Durchschnitt 28,80 Euro aus. Schön wäre das Ergebnis dabei, würden auch die Besucher der Reha-Klinik entsprechend handeln und zählen, denn dann blieben über 24 Millionen Euro in der Emsstadt. Doch auch das von „Tourismus + Kultur“ bereinigte Ergebnis kann sich sehen lassen. Demnach haben die Gäste im Jahr 2019 rund acht Millionen Euro in der Emsstadt gelassen.

312 Betten gibt es nach Angaben der Verwaltung aktuell in Telgte. 167 sind in den vier Hotels vor Ort vorhanden, 32 in insgesamt fünf gelisteten Pensionen sowie 113 in Ferienwohnungen. Genau 27 entsprechende Angebote gibt es übrigens in Telgte und Westbevern. Hinzu kommen nach Angaben von Simone Thieringer weitere Ferienwohnungen, eine Monteurwohnung sowie verschiedene weitere Angebote, die ausschließlich über entsprechende Buchungsportale angeboten werden, nicht über die Stadttouristik.

In der Tourist-Info im Treffpunkt Telgte sind nach Angaben der Stadtverwaltung sechs Mitarbeiterinnen und ein Mitarbeiter mit einer Gesamtzahl von 133 Wochenstunden beschäftigt. Das entspricht nach Angaben von Thieringer genau 3,3 Stellen.

Viele der Gäste kommen übrigens aus dem näheren Umfeld, unter anderem aus dem Rheinland, Niedersachsen oder dem Emsland, das belegen die Zahlen ebenfalls. Zunehmend hätten die niederländischen Nachbarn in den vergangenen Jahren Telgte entdeckt, so Thieringer.

Die Fachleute in der Tourist-Info haben bereits reagiert. Einzelne Flyer sind bereits in niederländisch erhältlich, weitere sollen folgen.