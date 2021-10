Jubel bei Helena Lach

Helena Lach wurde am Wochenende in Saarbrücken Deutsche Tischfußball-Juniorenmeisterin im Doppel. Sie hat sich damit für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Frankreich qualifiziert. Im Hintergrund ihr Trainer Manuel Gallardo.

Erfolgreich nahmen Telgter Tischfußballjugendliche an den Deutschen Tischfußball-Jugend-Meisterschaften am Olympiastützpunkt an der Hermann-Neuberger-Sportschule Saarbrücken teil. Der Saarländische Tischfußballverband ermöglichte es erstmals, dieses Juniorenturnier als eigenständige Veranstaltung durchzuführen. Mit Helena Lach stellt der Telgter Verein „Table Soccer Team“ erstmals eine Deutsche Tischfußball-Jugendmeisterin im Doppel. Die 15-Jährige holte sich diesen Titel im „U16 Doppel“ gemeinsam mit ihrem Partner Luis Janßen aus Kevelaer. Im Juniorinnen-Einzel krönte Helena Lach ihre Teilnahme mit dem Deutsche Vizemeisterinnentitel.

Schließlich spielte Helena Lach auch noch im Mixed. Zusammen mit Rem Alinsug aus Hamburg errang sie die Deutsche Vizemeisterschaft.

Einen dritten Platz in der Altersklasse „U13 Doppel“ erspielte sich die Telgterin Annalena Siegemeier, die sich diesen Platz mit ihrem Partner Lenny Göckener aus Coesfeld teilt.

In der Altersklasse „U19 Doppel“ erspielte sich Monika Bengraf mit Michel Klaffke aus Roth den dritten Platz. Auch im Juniorinnen-Einzel war Monika Bengraf sehr erfolgreich. Dort gelang ihr ebenfalls ein stolzer dritter Platz.

Trainer und Betreuer Manuel Gallardo freute sich riesig über die Erfolge seiner Schützlinge. Der Initiator des Tischfußballs in Telgte sieht in den Erfolgen bei den Deutschen Tischfußballjugendmeisterschaften eine Bestätigung seiner erfolgreichen Vereinsarbeit.

Helena Lach hat sich mit dem Erfolg in Saarbrücken für die Weltmeisterschaft im Tischfußball qualifiziert, die vom 28. Juni bis zum 3. Juli 2022 in Nantes in Frankreich stattfindet. Dort tritt sie sowohl im Doppel als auch im Einzel an. Manuel Gallardo: „Natürlich fahren wir dorthin und nehmen die Herausforderung an.“