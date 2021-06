Jubiläum der Krinkrentner fest im Blick

Abteilungsleiter Gunther Thieme (l.) und Wolfgang Matschke haben drei Banner zum 25-jährigen Bestehen der Krinkrentner an gut einsehbaren Stellen in Vadrup und in Westbevern-Dorf angebracht. Auch eine kleine Jubiläumsfeier soll es geben. „Ich hoffe, dass wir diese im September/Oktober unter Einhaltung der Corona-Regeln durchführen können“, sagte Gunther Thieme. „Das wäre eine schöne Abrundung des Jubiläumsjahrs.“ Thieme wies bereits auf das nächste Treffen am 6. Juli (Dienstag) um 16.30 Uhr an der Krinkhütte „Zur Fledermaus“ hin. Bei gutem Wetter sei ein Spaziergang Richtung Haus Langen vorgesehen. Die Teilnehmer sollten ein kleines Pinnchen von zu Hause mitbringen.