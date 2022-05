Jubiläumsfest beendet die lange Coronapause

Die Mitglieder des Schützenvereins Raestrup-Heidker zählen bereits die Tage. Denn an Pfingsten findet nach zweijähriger coronabedingter Unterbrechung wieder das Schützenfest statt. Und dieses Mal haben sie einen doppelten Grund zum Feiern, denn der Verein besteht seit genau 100 Jahren. Aus diesem Anlass ist das Programm besonders abwechslungs- und umfangreich.

Los geht es am Freitag (3. Juni) mit dem Zapfenstreich und Königsschießen. Für 18 Uhr ist das Antreten des kompletten Schützenzuges am Hof Greiwe terminiert. Von dort aus geht es zum Festplatz am Hof Rüter, wo um 19 Uhr das Königsschießen beginnt. Beschlossen wird der erste Tag mit einem Großen Zapfenstreich, der um 22.30 Uhr angesetzt ist.

Der „Tag der Heidker“, so haben es die Verantwortlichen im Programm überschrieben, ist am Samstag (4. Juni). Um 16 Uhr ist dann das Antreten des Schützenzuges am Elektrohaus Aertker, anschließend die Totenehrung am Ehrenmal am Friedhof. Um 17 Uhr findet die Schützenmesse in der Clemenskirche statt, bevor es im Marsch zum Festplatz geht, wo um 19.30 Uhr die Krönung des neuen Königs stattfindet. Daran schließt sich der Königsball im Festzelt an. Für Stimmung wird Björn van Andel sorgen.

„Tag des Gastes“ haben die Heidker den Pfingstsonntag (5. Juni) getitelt. Um 11.30 Uhr werden die Gastvereine auf dem Busparkplatz an der Planwiese eintreffen. Um 12 Uhr ist das Antreten und der Marsch zum Kirchplatz mit anschließenden Festreden. Schirmherr der Veranstaltung ist übrigens NRW-Minister Karl-Josef Laumann, selbst begeisterter Schützenbruder. Um 13.15 Uhr heißt es wieder Antreten, bevor es in Marschformation zum Festplatz am Hof Rüter geht. Nach dem Eintreffen stehen dort diverse Schießwettbewerbe auf dem Programm. Für ein passendes Rahmenprogramm sowie für Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Um 20 Uhr findet die Jubiläumsparty mit der X.O.-Band statt.

Am Montag (6. Juni) ist noch einmal volles Programm: Um 13 Uhr ist das Antreten auf den Höfen Fleck und Kleine Heckmann, anschließend der Marsch zum Festplatz, Ehrungen sowie der Beginn des Jubiläums-Kaiserschießens der ehemaligen Könige. Zeitgleich wird die Ehrengarde ihren Hampelmann-König ermitteln. Um 14.30 Uhr ist der Seniorenkaffee im Festzelt, parallel dazu die Kinderbelustigung sowie Schießwettbewerbe. Um 17 Uhr beginnt eine Verlosung, bevor um 18 Uhr der Jubiläumskaiser gekrönt werden soll und danach die Schützenfesttage ausklingen.