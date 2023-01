Jugendfeuerwehr holt ausgediente Tannenbäume ab

Am kommenden Samstag (14. Januar) veranstaltet die Jugendfeuerwehr wieder ihre Weihnachtsbaumaktion.

Aktion am 14. Januar (Samstag)

Am kommenden Samstag (14. Januar) veranstaltet die Jugendfeuerwehr wieder ihre Weihnachtsbaumaktion. Hier ein Bild von 2018.

Am kommenden Samstag (14. Januar) veranstaltet die Jugendfeuerwehr wieder ihre Weihnachtsbaumaktion. Die Bäume müssen gut sichtbar bis 7 Uhr morgens an der Straße liegen. Später rausgelegte können unter Umständen liegenbleiben.

Bäume müssen abgeschmückt sein

Die Bäume müssen komplett abgeschmückt sein. Gesammelt wird im Stadtgebiet Telgte, in Westbevern und in Vadrup. Die Jugendlichen sammeln an den Haustüren Spenden für die Jugendfeuerwehr Telgte ein.