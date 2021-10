Jugendliche angefahren und abgehauen

Eine 16-Jährige ist am Sonntagabend gegen 21.50 Uhr verletzt worden, als sie von einem Auto angefahren wurde. Die Jugendliche war mit ihrem Fahrrad auf der Mozartstraße in Richtung Johann-Strauß-Straße unterwegs, als ihr ein weißes Fahrzeug entgegenkam. An einer Engstelle touchierte der Wagen die Jugendliche mit der linken Fahrzeugfront. Die 16-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der unbekannte Fahrer flüchtete, ohne sich um die Telgterin zu kümmern und die Polizei zu informieren. Die Jugendliche begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Bei dem Auto könnte es sich um einen weißen Ford gehandelt haben. Zeugen wenden sich an die Polizei in Warendorf,

0 25 81/94 10 00.