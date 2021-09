Das Duo Blömer & Tillack gastiert am Samstag (9. Oktober) im Bürgerhaus und will dort nach eigenen Angaben Kabarett mit vollem Körpereinsatz zeigen.

Das Duo Blömer und Tillack gastiert am 9. Oktober im Bürgerhaus. Nach Angaben des städtischen Kulturbüros stehen die beiden Künstler für „Kabarett mit vollem Körpereinsatz“.

Weiter heißt es in der Pressenotiz: „Wenn sich Blömer und Tillack Gedanken um die Gedanken machen, läuft das nicht nur still und leise ab. Das Duo ist dafür bekannt, Text, Mimik und Gestik, ja sogar akrobatische Elemente und bissige, hintersinnige Kommentare miteinander zu kombinieren.“

Am 9. Oktober um 20 Uhr gastieren sie mit ihrem Programm „Auf die Plätze. Gedanken. Los!“ im Bürgerhaus. Es gibt derzeit noch Tickets für die Veranstaltung.

Zum Inhalt schreibt das Management der beiden Künstler: Was hört ein Fernfahrer, der gedanklich falsch abgebogen ist und jetzt im Stau steht? Können Engel Gedanken der Politiker lesen und notfalls einschreiten? Was passiert, wenn ein Richter nur einen einzigen Gedanken hat? Denkt der Denker von Rodin wirklich? Und was hat sich Gott eigentlich dabei gedacht: Glauben anstatt denken?“ Diese und weitere Fragen würden auf kabarettistische Art und Weise beleuchtet und dabei zum Teil ganz andere Handlungsansätze und Denkweisen aufgezeigt.

Die beiden Kabarettisten warnen übrigens das Publikum vorab: Es besteht die Gefahr, dass sich komische Gedanken in ihren Kopf einschleichen.

Karten gibt es im Internet über das Portal Reservix.de zum Preis von 21 Euro, ermäßigt 19,50 Euro. Das Kulturbüro weist darauf hin, dass im Bürgerhaus die 3G-Regel gilt, die Plätze werden fest vergeben.

Weitere Infos gibt es bei Bedarf bei Tourismus + Kultur im Treffpunkt Telgte auf der Kapellenstraße unter

69 01 00 oder per Mail unter tourismus@telgte.de.