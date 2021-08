Kaffee, Kuchen und eine Schatzkammer

Die Wallfahrtsgilde lädt am Samstag (21. August) ihre Mitglieder und Gäste zu einem Ausflug nach Alverskirchen ein. Auf dem Programm stehen ein gemütliches Beisammensein mit Kaffee und Kuchen im Landhaus Bisping um 14.30 Uhr und anschließend um 16 Uhr eine Führung durch die Pfarrkirche und die Schatzkammer St. Agatha. Dort werden teilweise über 800 Jahre alte, wertvolle liturgische Gegenstände, Gewänder und Objekte des Kirchenschatzes von St. Agatha gezeigt, darunter auch der Teil eines Hungertuches aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Mitglieder des betreuenden Vereins werden die Telgter in zwei Gruppen interessante Geschichten zur Dorfkirche und zu den Kunstschätzen erzählen, die das Leben und Wirken in der Pfarrgemeinde widerspiegeln, heißt es in einer Ankündigung. Die Anfahrt und Abfahrt organisieren die Teilnehmer selber, wer mit der Fahrrad fahren will, kann sich einer Gruppe anschließen, die um 13.30 Uhr an der St.-Clemens-Kirche startet. Für Autofahrer bieten sich Fahrgemeinschaften an. Für zwei Stück Kuchen und Kaffee „bis zum Abwinken“ berechnet das Landhaus 8,50 Euro pro Person, die Führung ist umsonst. Die Gilde bittet um verbindliche Anmeldung bis zum 16. August bei Ulla Voss,

35 84, oder Christian Kammler,

01 76/ 63 24 50 79.