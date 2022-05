Kaiser proklamiert

Die Kaiser-Proklamation und die Vorstellung des neuen Thrones waren der abschließende Höhepunkt der Schützenfesttage der Raestruper Schützengilde. In der Schützenfesthalle in Raestrup hatte sich am Samstagabend die Vereinsfamilie versammelt, um die Einführung des neuen Kaisers in sein Amt mitzuerleben.

Am Tag zuvor hatte die Schützengilde ihr Fest mit einem Prinzenschießen fortgesetzt. Den Titel „Prinz der Schützengilde Raestrup“ sicherte sich mit dem 182. Schuss Maximilian Decker. Die Krone schoss Niklas Hartmann herunter, das Zepter Marvin Mönnigmann. Und den Apfel sicherte sich Maximilian Decker. Premiere feierte der Prinzessinnen-Wettbewerb. Ursula Niebrügge ist die erste Buschkönigin.

Antreten hieß es am Samstagabend im Festzelt: Vereinsvorsitzender Michael Büscher moderierte dort sicher und humorvoll die traditionelle Zeremonie des Wachwechsels. Die Proklamation des neuen Würdenträgers Klaus Röttgermann und seiner Frau Elke wurde von der Ehrengarde und vom Publikum mehrmals lautstark mit „Horrido!“ und „Gaanz Gaanz Gaanz Pieep Pieep Pieep!“ begleitet. Dass sein neues Amt nicht nur aus Lorbeeren und einer Kette besteht, sondern auch aus einer Reihe von Pflichten, musste Kaiser Klaus Röttgermann vor versammelter Mannschaft versichern. Beim vorherigen Regenten von 2019, Jan Brokamp, bedankte sich Michael Büscher für die dreijährige Amtszeit. Bei den weiteren Ordensverleihungen wurden auch die beiden Kinderkönige Lara Schlieper und und Oskar Benke geehrt, ebenso die Prinzen: Maximilian Decker bei den Männern und Ursula Niebrügge bei den Frauen.

Kaiser Klaus Röttgermann nahm seine Ehefrau Elke zur Kaiserin. In den Hofstaat berief er Dorothee Krause und Franz-Josef Inkmann, Nina und Jürgen Bornefeld, Veronika Bockelmann und Richard Aulenkamp, Birgit und Manfred Inkmann sowie Claudia und Jürgen Brokamp.