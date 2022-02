Kalender-Erlös hilft der Hospiz-Arbeit

Diese Summe kann sich sehen lassen: 2500 Euro spendeten jetzt die Stadtwerke Ostmünsterland an den Kinder- und Jugendhospizdienst Hamm im Kreis Warendorf. Das Geld stammt aus einer Spendenaktion. 500 liebevoll gestaltete Familienkalender für das Jahr 2022 wurden in den Kundencentern der Stadtwerke Ostmünsterland in Telgte, Drensteinfurt, Ennigerloh, Oelde, Ostbevern, Sendenhorst und am Hauptstandort am Münstertor in Telgte verteilt.

Pro verteiltem Exemplar spenden die Stadtwerke Ostmünsterland nun fünf Euro an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Hamm. „Zudem konnten sich die Kunden und Mitarbeiter der Stadtwerke mit einem freiwilligen Wunschbetrag an dieser Spendenaktion beteiligen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Verantwortlichen. Anschließend stockten die Initiatoren den Spendenbetrag auf eine Gesamtsumme von 2500 Euro auf.

Ein wertvoller Beitrag

„Es freut uns, dass wir mit unserer Spende diese wichtige Einrichtung in unserem Kreis fördern können. Besonders schön ist es, dass wir uns im Rahmen der Kalenderaktion gemeinsam mit unseren Kunden und Mitarbeitern für die Region engagieren konnten und die sicherlich nicht immer leichte Arbeit des ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes unterstützen dürfen“, so Winfried Münsterkötter, Geschäftsführer der Stadtwerke Ostmünsterland.

„Die Spende leistet einen wertvollen Beitrag für die Umsetzung vieler Angebote in unserer Kinder- und Jugendhospizarbeit“, ergänzt Martina Abel, Mitarbeiterin des ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes (AKHD). Bereits seit 2011 unterstützt dieser als Anlaufstelle Familien, in denen ein Kind lebensverkürzend oder lebensbedrohlich erkrankt ist. Zurzeit werden fast 30 Kinder und Jugendliche in Hamm und im Kreis Warendorf begleitet.

45 ehrenamtliche Mitarbeiter unterstützen den Dienst tatkräftig. Weitere Informationen zum AKHD Hamm im Kreis Warendorf gibt es unter www.akhd-hamm-warendorf.de.

Passend zum „Tag der Kinderhospizarbeit“ werden die Stadtwerke Ostmünsterland am 10. Februar ihr Logo „grün färben“, um auf die wichtige Arbeit der Kinderhospize aufmerksam zu machen, heißt es in der Mitteilung abschließend.