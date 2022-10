Kältebrücken sollen der Vergangenheit angehören

Der Herdfeuerraum im Museum Religio ist nicht nur bei Brautpaaren für Hochzeiten in einem besonderen Umfeld begehrt, sondern wird auch gerne für Veranstaltungen genutzt. Doch seit vielen Jahren wurde immer wieder moniert, dass es an der historischen Fensterfront in den Wintermonaten kalt ist und es unter der Tür herzieht.

„Der ganze Herdfeuerraum war immer eine Kältebrücke in die Ausstellungsräume hinein, so dass man im Winter dort kein gleichmäßiges Klima schaffen konnte. Außerdem wurde der Raum nie richtig warm“, erläutert Museumsleiterin Dr. Anja Schöne.

Das alles gehört nun der Vergangenheit an. Denn nach einem intensiven Abstimmungsprozess mit der zuständigen Denkmalbehörde haben Architekt und andere Beteiligte eine Lösung gefunden, die sich einerseits den historischen Gegebenheiten anpasst, erst auf den zweiten Blick auffällt und die zudem recht gute K-Werte bietet, also Wärmedämmwerte.

„Das Thema stand schon länger auf der Agenda, war aber unter anderem aus Kostengründen aus der letzten Neukonzeption genommen worden“, sagt Schöne. Vor zwei Jahren habe sie das Thema wieder aktiv aufgenommen und durch ein Ingenieurbüro den Prozess begleiten lassen. Denn da die alte Pastoratsscheune unter Denkmalschutz steht, muss die Fachbehörde gehört werden.

Die entsprechende Genehmigung wurde vor längerer Zeit erteilt, direkt danach konnten Alexander Bolich und seine Kollegen von „Kramp und Kramp“ aus Lemgo mit den Vorarbeiten beginnen.

Vorsatzscheiben, die sich bei Bedarf, etwa zur Reinigung auch wieder zur Seite klappen lassen, sollen zukünftig dafür sorgen, dass Kältebrücken passé sind. „Wir erreichen so einen K-Wert von etwa 1,8, was gegenüber vorher eine immense Verbesserung ist“, sagt Alexander Bolich. Dichtungen sorgen zudem dafür, dass zwischen den historischen Fenstern und den Innenscheiben eine Luftschicht ist, die eine zusätzliche Isolierung garantiert. Gestrichen wurden die Fenster übrigens auch.

Die Experten des Unternehmens aus Lemgo, das sich auf den Denkmalschutz spezialisiert hat, haben sich auch der Tür gewidmet. Eine Dichtung, die sich beim Schließen auf den Boden drückt und weitere Maßnahmen sorgen zukünftig dafür, dass auch hier Kältebrücken der Vergangenheit angehören.

„Ich bin sehr froh, dass wir diese Maßnahme noch vor dem Winter umsetzen konnten, sodass wir auch an dieser Stelle nun Energie einsparen können. Auch für andere Bereiche hat das Museum ein Konzept für das Einsparen von Energie erarbeitet“, erläuterte Museumsleiterin Dr. Anja Schöne.

Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich zusammen mit den Malerarbeiten auf rund 15 000 Euro.