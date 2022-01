Kampf gegen Müll und Vandalismus

Dass Unbekannte an Silvester noch einen Eimer voll Hausmüll und einen Topf mit Farbe an der Krinkhütte „Zur Fledermaus“ abgestellt haben, gefiel Günter Sundermann natürlich nicht. Wie auch einige andere Untaten, deren Folgen er im Laufe eines Jahres zusätzlich zu seiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Hüttenwart beseitigen musste.

Seit siebeneinhalb Jahren führt sein Weg mehrmals in der Woche zum Eingang von Haus Langen, wo Wanderer und Radfahrer aber auch Gruppen nach vorheriger Anmeldung eine Rast ein legen können. „Das Domizil für die Wanderer und Radfahrer muss stets einladend wirken“, sagt Günter Sundermann. Er bezieht das insbesondere auf die Krinkhütte des Westbeverner Krink.

Tägliche Kontrolle im Sommer

In den Sommermonaten schaut er täglich nach dem Rechten, fegt im Innern der Schutzhütte, harkt vor dem Eingang und schaut, dass das fließende Wasser läuft. „Ich mache die Arbeit gerne, freue mich natürlich darüber, wenn Einzelpersonen oder Gruppen beim Verlassen der Hütte auch Wert auf ein gutes äußeres Erscheinungsbild gelegt haben.“

Vandalismus und Zerstörung

Der Vandalismus und die Zerstörung, die hier und da passieren, sorgten natürlich für Unmut und viel zusätzliche Arbeit. Eine zerschlagene Scheibe am Infokasten in der Krinkhütte und viel zerbrochenes Glas sind noch in Erinnerung. „Da ist natürlich mein Wunsch, dass die Besucher etwas achtsamer mit den Dingen umgehen“, sagt Sundermann. Er übernahm 2014 die Tätigkeit als Hüttenwart des Westbeverner Krink von Aloys Markfort, der zehn Jahre für die „gute Stube“ gesorgt hatte.

Viel los an und in der Krinkhütte

Da das Einzugsgebiet der Wanderer und Radfahrer, die Westbevern und Umgebung erkunden, bis in die Nachbarländer reicht, sind es rund 1500 Gäste, die im Verlauf eines Jahres die Krinkhütte „Zur Fledermaus“, die 1996 fertiggestellt wurde, für ein Weilchen nutzen. Das stetig vergrößerte Wanderer- und Radwegenetz in Nordrhein-Westfalen führt dazu, dass Westbevern und nicht zuletzt das Naturschutzgebiet Haus Langen noch mehr frequentiert werden.

Frühjahrsputz-Aktion steht an

„Es gibt somit immer etwas zu tun“, sagt Günter Sundermann, der auch gerne das Gespräch mit den Benutzern der Schutzhütte sucht. Anhand der großen Wanderkarte des Krink können sich die Wanderer auch gut über die Wanderwege im Bereich Haus Langen sowie in und rund um Westbevern informieren. „Es ist stets alles sauber in und rund um die Hütte“, lobte jüngst eine Wanderin aus Münster die Arbeit des Hüttenwartes. Günter Sundermann nimmt solche Komplimente gerne entgegen. Dafür macht er sich vormittags mit der Fahrrad auf den Weg zur Krinkhütte und legt Hand an. Eine größere Frühjahrsputz-Aktion steht ebenfalls noch an. Dann sind mehrere „Krinkrentner“ gefragt, um den ganzen Bereich auf Vordermann zu bringen.