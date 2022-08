Kanalbauarbeiten am Kolpingweg

Ab der kommenden Woche wird am Kolpingweg durch den Abwasserbetrieb die vorhandene Mischwasserkanalisation in offener Bauweise saniert. Bei den Arbeiten wird nicht nur die bestehende Abwasseranlage instandgesetzt, sondern gleichzeitig durch eine Vergrößerung des Durchmessers die hydraulische Leistungsfähigkeit erweitert. Im Nachgang der Kanalsanierung wird die Fahrbahnoberfläche in voller Breite erneuert, heißt es in einer Pressemitteilung. Durch die Arbeiten werde es zu Einschränkungen für die Anlieger und bei der Verkehrsführung kommen. Die ausführende Firma wird nach Auskunft des Abwasserbetriebes „die betroffenen Anwohner jeweils zu Beginn der Arbeiten über die konkreten Einschränkungen informieren“, heißt es in einer Mitteilung. Die öffentlichen Parkplätze am Bernsmeyerweg werden während der Bauzeit für Maschinen genutzt. Die Arbeiten werden am 16. August beginnen. Für die zu erwartenden Beeinträchtigungen bittet der Abwasserbetrieb alle Bürger um Verständnis.