Karnevalistische Impfwochenenden als Idee

Finanziell kommt die KG „Schwarz-Gold“ auch in Corona-Zeiten gut über die Runden. Wenn eben möglich möchten die Karnevalisten in dieser Session noch ein Event für Kinder auf die Beine stellen.

Die KG wünscht sich, dass es trotz Corona in diesem Jahr eine wie auch immer geartete Karnevalsveranstaltung für Kinder unter freiem Himmel gibt.

Die KG „Schwarz-Gold“ und ihr Präsident Dr. Harald Jung sind betrübt, dass wegen Corona auch in der Session 2021/22 ins Sachen Karneval so gut wie nichts läuft. Die Omikron-Virusvariante sorgt dafür, dass Veranstaltungen in Innenräumen sowieso schon abgesagt sind. Und unter freiem Himmel sind Events, ohne dass sich viel Menschen zu nahe kommen, schwer zu organisieren.

Jung hat aber noch Hoffnung, dass zumindest der kleine Kinderumzug – weitestgehend ohne viele Erwachsene – am Karnevalssamstag (26. Februar) stattfinden kann. „Den habe ich noch nicht ganz abgeschrieben. Wir wollen unbedingt etwas für die Kinder machen. Die haben in dieser Zeit am meisten gelitten“, sagt er. „Aber wir müssen erstmal die Entwicklung im Januar abwarten.“ Vielleicht könne man den Umzug dann doch noch ganz kurzfristig organisieren. Die Entscheidung darüber soll Anfang Februar fallen.

Jung selbst ist Mediziner und nimmt auch Corona-Impfungen vor. Da ist ihm die Idee gekommen, vielleicht karnevalistische Impfwochenenden durchzuführen. Er kann sich vorstellen – unter Umständen auf dem Vorplatz der geschlossenen Gaststätte Osthues-Brandhove – ein Zelt aufzubauen und dort eine Impfaktion für Kinder in Verkleidung zu veranstalten. „Damit sie sich zumindest mal verkleiden können“, so Jung.

Finanziell kommt die KG ganz gut durch die Pandemie. Auch die neuerliche Absage von Innenveranstaltungen richtet keinen nennenswerten Schaden an. „Mir war schon lange klar, dass nicht viel stattfinden wird“, erklärt der Präsident. „Deshalb haben wir gar nicht erst viel geplant. Und für Auftritte, die wir absagen mussten, müssen wir nichts bezahlen. Alles war mit der Möglichkeit eines Stornos plant.“

Im Jahr 2020 hat die KG „Schwarz-Gold“ von ihren Mitgliedern gar keine Beiträge eingezogen, in 2021 aber wohl, um für die kommenden Sessionen Rücklagen zu bilden. 2022/23 sollen auf jeden Fall wieder eine Galasitzung, ein Umzug und eine Party veranstaltet werden.

Allerdings befürchtet Harald Jung, dass das Virus in immer wieder neuen Varianten auch auch in den kommenden Wintern Probleme bereiten könnte. „Ich überlege, ob wir den Karneval nicht in den Frühling oder Sommer verlegen, wenn es wärmer ist. Vielleicht um den 1. Mai herum.“

Solche Ideen gilt es, in den Führungsgremien zu besprechen. Die Präsidiumstreffen finden zunächst einmal nur virtuell statt, berichtet Jung. Wegen der Infektionsgefahr sei die KG sehr zurückhaltend und wolle kein Risiko eingehen.