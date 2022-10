Radfahrer müssen am Münstertor auf die Fahrbahn

Am Münstertor werden stadtauswärts fahrende Radfahrer den neuen Radweg auf der Nordseite künftig alleine nutzen. Wer stadteinwärts unterwegs ist, muss sich die Fahrbahn von der Clemensstraße an künftig mit Autos und Lastwagen teilen. Einen Angebotsstreifen gibt es nicht.

Lange durfte spekuliert werden, wie Radfahrer nach der großen Baumaßnahme und der Neugestaltung entlang des Münstertores geführt werden sollen. Fahren sie gemeinsam sich begegnend auf der Nordseite oder jeder für sich auf Nord- und Südseite?Gemeinsam mit Polizei und Kreis Warendorf hat die Verwaltung nun entschieden, dass die stadtauswärts fahrenden Radler allein den neuen rotgepflasterten Radweg nutzen sollen.

Die stadteinwärts Fahrenden teilen sich von der Einmündung Orkotten, an der Shell-Tankstelle vorbei bis zur Clemenstraße gemeinsam das Hochbord. Dort werden die Radfahrer auf die Fahrbahn geführt und nutzen die Straße von dort aus gemeinsam mit Pkw und Lkw. Eine noch aufzubringende durchgezogene Linie soll die Auto- und Lastwagenfahrer darauf aufmerksam machen, dass die Radfahrer an dieser Stelle auf die Fahrbahn kommen. „Der Kreis muss diese Regelung verkehrstechnisch noch anordnen. Aber ich hoffe, dass wir das im Laufe dieses Jahres noch hinbekommen“, erklärte Tim Jungmann vom Fachbereich Bauen und Bewirtschaften.

Einen immer wieder in die Diskussion eingebrachten extra markierten Angebotsstreifen soll es nicht geben. Das Parken bleibt damit auf der Südseite auch weiterhin möglich.

So mancher stadtauswärts fahrende Radfahrer wundert sich, dass der rotgepflasterte Radweg in Höhe der Einmündung Clemensstraße endet und es fortan nur noch nach das graue Pflaster gibt. „Bis dahin haben wir einen getrennten Fuß- und Radweg. Ab der Clemensstraße fehlt uns aber die notwendige Breite. Deshalb ist es von dort aus ein kombinierter Radweg, auf dem Fußgänger und Radfahrer gleichberechtigt sind. Deshalb die andere Farbgebung“, erläuterte Tim Jungmann. Ein Schild, dass auf diesen kombinierten Geh- und Radweg hinweise, müsse noch installiert werden.

Im weiteren Verlauf des Radweges in Richtung Bundesstraße 51 – ab dem Ende der neuen Pflasterung – fällt auf, dass die Fahrbahn in einem miserablen Zustand ist. Eine besonders hohe Welle lässt die Fahrpacktaschen in die Höhe unwillkürlich schnellen. Hier sei die Stadt leider nicht zuständig, sagt Tim Jungmann, weil es sich um eine Kreisstraße handele. Der Kreis Warendorf sei über den schlechten Zustand informiert. Ob allerdings bereits Mittel bereitgestellt worden seien, um den Weg zu erneuer, wisse er nicht.