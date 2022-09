Ingo Appelt im Bürgerhaus: Kein Fettnäpfchen ausgelassen

Seit Mai 2021 haben die Comedy-Freunde warten müssen, am Samstagabend war es endlich so weit: Ingo Appelt hatte in seinem SUV den Weg von seiner Berliner Wahlheimat nach Telgte geschafft, konnte sich über die Resonanz sicherlich nicht beklagen.

Der Mann mit den Wurzeln im tiefen Ruhrgebiet wird von Wikipedia als Komiker betitelt und dem gleichen Portal folgend will er sein Publikum mimisch, gestisch oder sprachlich zum Lachen bringen.

Dafür hat er sein „Staats-Trainer“ genanntes aktuelles Programm natürlich mit den für ihn typischen leicht frivolen Anspielungen bereichert, sodass sich das Niveau immer wieder zwischen intellektuellen Höhen und offenkundigen Tiefen bewegte.

Dieses Wechselbad kam beim Publikum im Bürgerhaus bestens an und so konnte der Mann, der in Corona-Zeiten sicherlich unter der Bühnenabstinenz zu leiden hatte, sich über mangelnden Applaus nicht beklagen. Denn Auftritte in Autokinos mit hupendem Publikum sind ja nicht so seine Sache, er braucht den direkten Kontakt und auch mit lauten Zwischenrufen wusste er an diesem Abend bestens umzugehen.

Mit ihm als Trainer ging es vom betreuten Hassen gleich in die Niederungen der Berliner Politik. Für den Comedian gab es da kein Fettnäpfchen, in das er nicht genüsslich seinen Fuß setzte, obwohl so manches von ihm skizzierte Bild schnell aus der eigenen Vorstellungswelt verschwinden muss.

Mit seiner Stimme konnte er perfekt Großköpfige der Politik wie Merkel, Kohl, Brandt bis Scholz genüsslich durch den Kakao ziehen. „Merkel hätte weiterregieren müssen, bis die Pandemie vorbei ist“, ist für einen SPD-Menschen wie Ingo Appelt wohl ein ungewöhnlicher Ausspruch, aber wenn die AfD alles in den demokratischen Ruin treiben will und sich die Grünen als „Verbotspartei“ outen, bleibt der SPD nur eine Koalition mit den gelben Engeln vom ADAC.

In Zeiten der Pandemie hat Ingo Appelt seiner Vorliebe fürs Kochen wohl etwas zu nachhaltig gefrönt, da haben so einige Kilos bei ihm verweilt. Aber wenn es sogar veganes Wasser in der BRD zu kaufen gibt, dann muss es eben ein deftiger Gänsebraten zu Weihnachten sein, den er im Kreise der Vegetarier in der Familie dann alleine vertilgen muss. Das hinterlässt eben Spuren.

Seine Äußerungen sind allerdings gelegentlich grenzwertig. Wenn er Vegetarier als Gemüse-Nazi bezeichnet, da in dem Wort schon Arier drinstecke, spricht dies wohl nicht für seinen guten Geschmack beziehungsweise ein Feingefühl im Umgang mit der deutschen Vergangenheit.

Im Laufe des Abends drehte Ingo Appelt dann noch mehr auf und feuerte auf altbewährte Weise sein tabuloses Feuerwerk unterhalb der Gürtellinie ab. Je mehr das Publikum mitmachte, umso mehr geriet er in das von ihm gewohnte Fahrwasser.

Für seine Fans ist „Der Staats-Trainer“ wohl eine seiner besten Bühnenshows, mit dem er deutsche Depressionen mit virtuosem Sprachgebrauch verscheucht. In Telgte hat es auf jeden Fall funktioniert, das als Fazit.