Kein Streamen von öffentlichen Sitzungen

Stichwort Streaming: Viele Ereignisse sind mittlerweile über diese technische Errungenschaft im Internet zu verfolgen. Dazu gehören auch Ratssitzungen in verschiedenen Städten. Eine Einrichtung, die es in Telgte vorerst nicht geben wird. Die Verantwortlichen haben ihre Gründe, einen entsprechenden Bürgervorschlag abzulehnen.

Streamen ist derzeit sehr beliebt. Allerdings gehen Rats- und Fachausschusssitzungen in Telgte vorerst nicht online.

Abgelehnt wurde in der Sitzung des Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschusses die Anregung eines Bürgers, öffentliche Rats- und Fachausschusssitzungen künftig online zu übertragen. Er hatte seinen Vorstoß mit mehr Transparenz und damit begründet, dass bewegungseingeschränkte Personen einfacher an politischen Entscheidungsprozessen teilhaben könnten. Lediglich die Grünen stimmten dafür.

Bürgermeister Wolfgang Pieper und Kämmerer Stephan Herzig hatten keinen Hehl daraus gemacht, dass sie von der Idee wenig hielten. Pieper sagte, dass die Verwaltung in diesen Zeiten Wichtigeres zu tun habe, als sich mit dieser Frage zu befassen. Stephan Herzig erläuterte, dass es keine Rechtsgrundlage gebe, die eine Übertragung im Internet regele. Geregelt werden könne das aber wohl über die Geschäftsordnung. Der springende Punkt seien aber datenschutzrechtliche Probleme. Jeder Redner müsse einzeln einwilligen, dass sein Beitrag veröffentlicht werden dürfe. Bei einer Ablehnung könne es passieren, dass einzelne Beiträge herausgeschnitten werden müssten.

Klaus Resnischek (SPD) hielt es grundsätzlich nicht für falsch, solche Übertragung in Zeiten der Digitalisierung anzubieten. Aber einzelne Redner „sekundenschnell schwarzzuschalten“, sei doch wohl technisch kaum möglich.

Christoph Boge (CDU) betonte, dass Transparenz wichtig sei. Deutliche Bedenken äußerte er aber in Fragen des Datenschutzes und bei der Technik. „Die Bürger können sich das live und in Farbe hier vor Ort anzuschauen“, so Boge.

„Bauchschmerzen“ hatte auch Dr. Hartmut Pfeiffer (FDP). Die Redekultur könne eine andere werden. Die Beiträge könnten auch missbraucht werden, befürchtete er. „Jeder kann sich doch über die Sitzungsprotokolle und die Presse informieren“ schlug Pfeiffer vor.

Einzig die Grünen sprachen sich für eine Umsetzung aus. Es sei wichtig, dass die Bürger hören könnten, was im Ratssaal gesprochen werden. Die Probleme mit dem Datenschutz seien zu beheben. Marian Husmann sprach das Mehr an Transparenz an. Als sich abzeichnete, dass es keine Mehrheit für das Streamen der Sitzungen geben würde, schlug Husmann einen Kompromiss vor: Bürger, die sich für einen bestimmten Tagesordnungspunkt interessieren würden, könnten sich im Vorfeld bei der Verwaltung für eine Übertragung anmelden und würden dann während der Sitzung hinzugeschaltet. Die Fraktionen sollten doch mal darüber nachdenken.