Kein Zweifel: Die Grenzen stimmen

Es besteht kein Zweifel mehr: Die Grenzen stimmen. In dieser Einschätzung waren sich die Teilnehmer der Schnatfahrt des Bürgerschützenvereins Westbevern-Dorf einig. Hinzu kam, dass alle Spaß bei der kinderfreundlich gehaltenen Radtour über 20 Kilometer hatten.

Dass trotz der Vielzahl an Veranstaltungen allerorten rund 40 Grenzprüfer zur Abfahrt zum Speicher gekommen waren, freute den Vorsitzenden Norbert Hüttmann. „Gemeinsam etwas unternehmen, das kommt in dieser Zeit an. Daher war es richtig die Schnatfahrt durchzuführen, die eine lange Tradition hat“, erklärte der „Chef“ der Bürgerschützen.

Mitglieder des Vorstandes und der amtierende Schützenkönig Felix Laukamp hatten im Vorfeld die Tour festgelegt und auch abgefahren. Vom Speicher auf dem Dorfplatz ging es ein kurzes Stück die Grevener Straße entlang, um dann in Richtung Ostbevern unter anderem in den Bereich des Hofes von Hubertus Ewelt zu gelangen. Unterwegs kamen natürlich Fragen auf: Wer wohnt hier? Wem gehören Feld und Wald? Auf all diese Fragen wussten die Insider die treffende Antwort. Auch so manche Anekdote kam zur Sprache und sorgte für Erheiterung.

Nach einer zügigen Fahrt, die auch den Bereich Brock berührt, führte der weitere Weg durch die Landschaft in den Wiewelhook zum Hof Nünning/Weiligmann, wo für die Grenzprüfer ein Stopp zum „Auftanken“ eingerichtet worden war. Mit dem Dank an die Gastgeber ging es weiter zu Start und Ziel am Speicher auf dem Dorfplatz. Dort hatte Grillmeister Josef Weiligmann in der großen Pfanne Bratkartoffeln und Fleisch zubereitet. „Das ist eine willkommene Stärkung nach der schönen Tour“, freute sich ein Teilnehmer. Anstoßen auf eine gelungene Ausfahrt konnten die Radler natürlich auch.

Passend zur Schnatfahrt erklangen schwungvolle Rhythmen, für die die Aktiven den Musikzuges Westbevern-Dorf nach der Rückkehr der Radler am Speicher sorgten. Für die Kinder war eine Hüpfburg aufgebaut.

Dass obligatorische Pflanzen der Königs- und Kaisereiche sowie das Zugfest stehen 2022 noch auf dem Programm der Bürgerschützen.