Keine großen Veränderungen bei der Müllentsorgung

In diesen Tagen wird der Entsorgungskalender 2023 an mehr als 10.000 Haushalte verteilt. Wesentliche Veränderungen gibt es nicht. Der Aktenvernichter wird demnächst vom Rathaus zum Busparkplatz in der Planwiese umziegen.

Wenn die Telgter im kommenden Jahr ihr Laub entsorgen, Sonderabfälle zum Schadstoffmobil bringen oder Akten vernichten lassen wollen, dann ist das entsprechende Fahrzeug in allen drei Fällen immer auf dem Busparkplatz in der Planwiese zu finden. Das ist eine Neuerung im Entsorgungskalender 2023, der in diesen Tagen mehr als 10.000 Haushalten in Telgte und Westbevern zugeht.